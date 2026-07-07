Végleg Újpesten folytatja Dombó Dávid – hivatalos

A rutinos kapus már NB I-es tapasztalattal érkezett tavaly, hiszen korábban a Mezőkövesd, a Kisvárda és a Zalaegerszeg színeiben is védett, és már 140 élvonalbeli bajnoki mérkőzés szerepel a neve mellett. Tavasszal az Újpestben is bemutatkozott a bajnokságban: a Puskás Akadémia elleni találkozón a megsérülő Banai Dávid helyére állt be csereként.

A szerződés aláírása után Dombó Dávid örömét fejezte ki, hogy a következő idényben is a Megyeri úton folytathatja pályafutását.

„Nagyon örülök, hogy sikerült aláírnom a szerződésemet, ezáltal pedig maradok Újpesten. Bizakodva várom a következő idényt. A maradásom egy jó visszajelzés számomra, és úgy gondolom, a Puskás Akadémia elleni bajnokin, illetve a kolozsváriak elleni felkészülési találkozón is sikerült bizonyítanom. Köszönöm a klub bizalmát és a szurkolók szeretetét! Készen állok az idényre. Hajrá, Lilák!”

Az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál szerint Dombó megbízható tagja a keretnek, aki a jövőben is fontos szerepet tölthet be.

„Dombó Dávid személyében nyertünk egy biztos pontot a kapusok között. Amikor a szükség úgy hozta, hogy be kellett ugrania, remekül szállt be, és a csapat érdekeinek alárendelve dolgozott. Alázatos, kitartó munkájával fontos része a közösségnek, akire továbbra is számítunk.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönbe érkezők: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolható, próbajáték)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható) Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tamás Krisztián (szabadon igazolható)