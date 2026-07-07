Nemzeti Sportrádió

Öttusa: magyar aranyéremmel kezdődött az U17-es Európa-bajnokság

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2026.07.07. 12:46
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Öttusa utánpótlás utánpótlássport
Csanak Boglárka és Ézsiás Janka leányváltóban aranyérmet szerzett a Spanyolországban zajló U17-es öttusa Európa-bajnokság első napján.

Hétfőn megkezdődött a spanyolországi U17-es öttusa Európa-bajnokság, aminek az első napján

Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa aranyérmet szerzett a leányváltók versenyében.

és párosa aranyérmet szerzett a leányváltók versenyében.

A fiúváltóknál Szabó D. Fülöp és Koselák Zalán képviselte a magyar színeket. A fiúk ügyesen helytálltak az erős mezőnyben, de egyet hibáztak az akadálypályán és végül a 6. helyen fejezték be a versenyt – számolt be a hazai szövetség Facebook-oldala.

(Kiemelt képünkön: a leányváltó érmes párosai az U17-es Eb-n Fotó: Hunyadi Levente/MÖSZ)

Öttusa utánpótlás utánpótlássport
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