Öttusa: magyar aranyéremmel kezdődött az U17-es Európa-bajnokság
Csanak Boglárka és Ézsiás Janka leányváltóban aranyérmet szerzett a Spanyolországban zajló U17-es öttusa Európa-bajnokság első napján.
Hétfőn megkezdődött a spanyolországi U17-es öttusa Európa-bajnokság, aminek az első napján
és párosa aranyérmet szerzett a leányváltók versenyében.
Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa aranyérmet szerzett a leányváltók versenyében.
A fiúváltóknál Szabó D. Fülöp és Koselák Zalán képviselte a magyar színeket. A fiúk ügyesen helytálltak az erős mezőnyben, de egyet hibáztak az akadálypályán és végül a 6. helyen fejezték be a versenyt – számolt be a hazai szövetség Facebook-oldala.
(Kiemelt képünkön: a leányváltó érmes párosai az U17-es Eb-n Fotó: Hunyadi Levente/MÖSZ)
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