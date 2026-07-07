Öttusa: magyar aranyéremmel kezdődött az U17-es Európa-bajnokság

Hétfőn megkezdődött a spanyolországi U17-es öttusa Európa-bajnokság, aminek az első napján

Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa aranyérmet szerzett a leányváltók versenyében.

A fiúváltóknál Szabó D. Fülöp és Koselák Zalán képviselte a magyar színeket. A fiúk ügyesen helytálltak az erős mezőnyben, de egyet hibáztak az akadálypályán és végül a 6. helyen fejezték be a versenyt – számolt be a hazai szövetség Facebook-oldala.

(Kiemelt képünkön: a leányváltó érmes párosai az U17-es Eb-n Fotó: Hunyadi Levente/MÖSZ)