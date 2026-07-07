Csordás Szabolccsal egészült ki az ETO FC stábja – hivatalos

A győriek klubhonlapja emlékeztetett, hogy Csordás Szabolcs aktív labdarúgóként kezdte karrierjét, de élvonalbeli bemutatkozása, majd másodosztályú bajnoki címe után tudatosan kezdte építeni karrierjét. A szakember külföldi nagycsapatoknál, az UEFA és a Double Passnál szerzett tapasztalatokkal felvértezve most az ETO FC Labdarúgó-szakmai működési és játékosfejlesztési vezetőjeként Sander Van Praet sportigazgató munkáját közvetlenül segíti.

Írtak arról, is, hogy a 33 éves szakember egyik munkája a hazai labdarúgók fejlesztése és feltérképezése lesz. Emellett feladata, az akadémiai igazgató, vezetőedző, sportigazgató háromszögben a közvetítői szerep. A kooperációs szerződések és kölcsönszerződések felügyelete szintén Csordás Szabolcs feladatai közé tartoznak.

„Az ETO több annál jelenleg, hogy hozunk játékost, fejlesztjük és mindenfajta értékteremtés nélkül továbbadjuk – idézte az ETO FC hivatalos honlapja Csordást. – Az elmúlt három, szenzációs év megmutatta, hogy ez a klub egy végtelenül összetartó közösség, ami a történetiségből, a hagyományokból és abból fakad, hogy a játékosok, stábtagok, háttéremberek és a szurkolók képesek egyként munkálkodni. Személy szerint azt gondolom, hogy a múlt eredményei, játékosai, szakemberei mind hatással vannak a jelen sikereire és fordítva. Egyik sincs a másik nélkül. Ez teszi az ETO-t a magyar labdarúgás egyik fellegvárává.”

Saját feladatáról a szakember így fogalmazott: „Úgy érzem, hogy miután labdarúgóként, akár az öltözői légkört is tapasztaltam, emellett közel hét éve a sport szakmai oldalát is megismertem és folyamatosan tanulom, így tudok egy jó egyensúlyt kialakítani. Folyamatosan napi szinten képzem magam és ez nem csak a saját fejlődésemet tekintetében fontos, hanem a környezet fejlődésében is. Jó érzékem van abban, hogy felismerjem a potenciált és azt érvényre is juttassam. A fejlődéshez tudom, hogy fontos az érdekérvényesítés és önreflexió is, így nem riadok vissza attól, hogy akár párbeszéden, akár vitákon keresztül megismerjen az objektív tényeket és ezzel folyamatosan fejlődjek. Olyan szakemberekkel tudtam együtt dolgozni, akik a nemzetközi közegben is komoly nevek: Xisco Munoz, Martin Skrtel, Branislav Fodrek. Ezek a tapasztalatok rengeteget adtak és adnak.”

A győriek számára ma (kedd) este kezdődik meg az új idény a nemzetközi porondon: a csapat a Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában az izlandi Víkingurral csap össze először idegenben.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!