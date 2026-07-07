Nemzeti Sportrádió

Itt a magyarázat, miért játszott lyukas cipőben a portugálok sztárja a vb-n

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.07. 11:30
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Pedro Netónak sarokproblémái lehetnek (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott cipő Pedro Neto
A Portugália–Spanyolország világbajnoki mérkőzésen sok nézőnek feltűnt egy szokatlan részlet: Pedro Neto stoplisának sarkán egy kivágás volt. Míg a kivágott sportszárak ma már megszokott látványnak számítanak a futballban, a módosított cipő jóval ritkább jelenség.

A portugál szélső stoplisán látható nyílás gyorsan beszédtémává vált a közösségi médiában. Pedro Neto egyelőre nem árulta el, miért visel ilyen cipőt, ugyanakkor ismert, hogy korábban saroksérülés miatt műtéten esett át. Ezen sérülés miatt a 2022-es világbajnokságról is lemaradt.

A legvalószínűbb magyarázat a kényelem. A futballisták időnként átalakítják a stoplisukat, hogy csökkentsék a nyomást a láb bizonyos részein – például a sarkon, a lábujjaknál vagy a láb külső oldalán. Pedro Neto a világbajnokság során is ilyen, kivágott sarkú cipőben játszott.

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Végletekig kiélezett párharcot hozott a dallasi csúcsrangadó, de a hajrára úgy tűnt, mindkét fél beletörődik a hosszabbításba – aztán egy villanás mindent megváltoztatott.

Nem ő az első, aki ehhez a megoldáshoz folyamodott. Korábban Philippe Coutinho, Daniele De Rossi és Mats Hummels is pályára lépett módosított cipőben. Az átalakítás célja sok esetben a vízhólyagok, bőrkeményedések, sérült körmök vagy más érzékeny területek okozta fájdalom enyhítése.

A kivágás helye is árulkodó lehet. Ha a nyílás a sarokrészen található, az enyhítheti például a vízhólyagok vagy az úgynevezett Haglund-deformitás – a sarokcsonton kialakuló csontos kinövés – okozta kellemetlenségeket. Amennyiben a cipő elején vágnak nyílást, annak oka általában a lábujjakra nehezedő nyomás csökkentése.

A Portugália–Spanyolország mérkőzésen Pedro Neto egy alkalommal cipőt is cserélt, miután az még jobban elszakadt, ám az új stoplisán ugyanott volt kivágás, mint az előzőn.

A futball szabályai (IFAB) önmagukban nem tiltják a lyukas stoplisok használatát. A játékvezető dönt arról, hogy egy módosított cipő biztonságosan használható-e. Ha a kivágás nem jelent sérülésveszélyt – például nincs rajta kiálló rész vagy veszélyes szakadás –, a játékos pályára léphet benne.

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott cipő Pedro Neto
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