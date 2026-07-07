Itt a magyarázat, miért játszott lyukas cipőben a portugálok sztárja a vb-n

Nem ő az első, aki ehhez a megoldáshoz folyamodott. Korábban Philippe Coutinho, Daniele De Rossi és Mats Hummels is pályára lépett módosított cipőben. Az átalakítás célja sok esetben a vízhólyagok, bőrkeményedések, sérült körmök vagy más érzékeny területek okozta fájdalom enyhítése.

A kivágás helye is árulkodó lehet. Ha a nyílás a sarokrészen található, az enyhítheti például a vízhólyagok vagy az úgynevezett Haglund-deformitás – a sarokcsonton kialakuló csontos kinövés – okozta kellemetlenségeket. Amennyiben a cipő elején vágnak nyílást, annak oka általában a lábujjakra nehezedő nyomás csökkentése.

A Portugália–Spanyolország mérkőzésen Pedro Neto egy alkalommal cipőt is cserélt, miután az még jobban elszakadt, ám az új stoplisán ugyanott volt kivágás, mint az előzőn.

A futball szabályai (IFAB) önmagukban nem tiltják a lyukas stoplisok használatát. A játékvezető dönt arról, hogy egy módosított cipő biztonságosan használható-e. Ha a kivágás nem jelent sérülésveszélyt – például nincs rajta kiálló rész vagy veszélyes szakadás –, a játékos pályára léphet benne.