Nemzeti Sportrádió

Sztárjátékosai veszekedéséről kérdezték a belgák kapitányát

2026.07.02. 10:24
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Rudi Garcia (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Rudi Garcia belga labdarúgó-válogatott
Rudi Garcia belga szövetségi kapitány szerint az ellenfél győzelmet érdemelt volna, miután játékosai kétgólos hátrányból fordítva, hosszabbításban 3–2-re legyőzték a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett seattle-i mérkőzésén.

Az afrikai együttes Habib Diarra és Ismaila Sarr góljával 2–0-ra vezetett, majd a hajrában Romelu Lukaku szépített, a csapatkapitány Youri Tielemans pedig egyenlített. A 125. percben Tielemans büntetője döntötte el a párharcot.

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Dráma Seattle-ben: Belgium a sírból állt fel a rendes játékidőben, majd a 125. percben Tielemans tizenegyesével kiejtette Szenegált

Maradt még valami a belga aranygenerációból, amelyet Ismaila Sarrék kis híján nyugdíjaztak, de Lukakuék vezérletével összejött az egyenlítés, majd a fordítás is a vb leghosszabb meccsén.

„Szenegál győzelmet érdemelt volna, de örülök, hogy végül mi nyertünk – méltatta a riválist a belga szakvezető. – Lehet, hogy nem ez minden idők legjobb belga válogatottja, de ma este történelmet írtunk. A hosszabbítás már olyan volt, mint amikor két fáradt bokszoló áll egymással szemben, és csak ütik egymást. Erről a meccsről a 2017-es Bajnokok Ligája-szezon jut eszembe, amikor az FC Barcelona fordított a Paris Saint-Germain ellen” – utalt arra, hogy a katalánok akkor 6–1-re verték meg riválisukat, és 6–5-ös összesítéssel bejutottak a BL-negyeddöntőbe.

A 62 éves francia tréner elárulta azt is, hogy mit mondott csapatának a második félidő ivószünetében:

„Tudtuk, hogy nulla-kettőről nagyon nehéz lesz fordítani, de annyit mondtam a fiúknak, hogy ha mi szerezzük a harmadik gólt, akkor bármi megtörténhet. Így is lett, és onnantól megint nyílt lett a mérkőzés. Megmutattuk, hogy az utolsó sípszóig küzdeni kell. Tielemans és Trossard összeveszett a pályán a második félidőben, ez azt jelezte, hogy mennyire fontos nekik a siker, és az is tetszett, ahogy Lukaku megnyugtatta őket.”

A belgák hétfőn a társrendező amerikaiakkal találkoznak a seattle-i nyolcaddöntőben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
BELGIUM–SZENEGÁL 3–2 (0–1) – hosszabbítás után

 

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