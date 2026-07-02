Dráma Seattle-ben: Belgium a sírból állt fel a rendes játékidőben, majd a 125. percben Tielemans tizenegyesével kiejtette Szenegált

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

BELGIUM–SZENEGÁL 3–2 (0–1) – hosszabbítás után

Seattle, Seattle Stadion, 66 925 néző. Vezette: Martínez (hondurasi)

BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (Meunier, 78.) – Vanaken (Moreira, 63.), De Bruyne (Raskin, 56.), Tielemans – Trossard (A. Onana, 109.), De Ketelaere (R. Lukaku, a szünetben), Doku (Lukébakio, 56.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

SZENEGÁL: Diaw – Diatta, P. Ciss, Niakhaté, Jakobs (El Hadji Diouf, 93.) – I. Gueye (B. Ndiaye, 95.) P. Gueye (L. Camara, 66.) – I. Ndiaye (I. Mbaye, 73.), H. Diarra (P. Sarr, 73.), Mané (N. Jackson, 93.) – I. Sarr. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Gólszerző: R. Lukaku (86.), Tielemans (89., 120+5. – a másodikat 11-esből), ill. H. Diarra (24.), I. Sarr (51.)

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Maradt még hit a belga szurkolókban, szép lehet az aranygeneráció hattyúdala, főleg azok után, hogy az Új-Zéland elleni 5–1-es siker a csoportkör utolsó fordulójában csoportgyőzelmet jelentett. Jóllehet jobban járt volna Belgium a második hellyel, hiszen akkor a legjobb 32 között Ausztráliával találkozik, így viszont Szenegál volt az ellenfél, amely – amellett, hogy friss Afrika-kupa-ezüstérmes –, ha harmadik helyen is, a Franciaország, Norvégia fémjelezte csoportból tudott továbbjutni.

Úgy tűnt, a 2018-ban vb-bronzéremig jutó, gyakran emlegetett aranygeneráció még megmaradt tagjait szépen nyugdíjba küldi ezen az estén Szenegál, a mérkőzés elejétől ugyanis jelentős fölényben játszott, rengeteg veszélyes lehetőséget alakított ki, volt, hogy Thibaut Courtois, volt, hogy csak a kapufa mentett.

A 24. percben aztán már nem volt menekülőút a belgák számára, a Courtois-ról kipattanó labda Habib Diarra elé pattant, a Sunderland középpályása pedig közelről, üres kapura nem hibázott (0–1). A szünet előtti utolsó negyedórára felpörögtek ugyan a belgák, de csak távoli lövésekkel veszélyeztettek. Úgy vonultak szünetre a csapatok, hogy lövéseket tekintve közel egyenlő volt az állás, ám xG-ben 1.90–0.17-re vezettek az afrikaiak – sokatmondó adat.

A második félidő elején nem változott semmi, Szenegál egyszerűen hatékonyabban, lendületesebben támadt, az 51. percben pedig jött Ismaila Sarr, aki Moussa Niakhaté fantasztikus labdáját mesterien, vállal-nyakkal levette, majd kíméletlenül kilőtte a felső sarkot (0–2). A Crystal Palace Kl-gólkirály csatára már negyedik alkalommal volt eredményes ezen a világbajnokságon. Fogadtunk volna, hogy minden belga remény elveszőben.

A szünetben beállt Romelu Lukaku, de a belga sztárok közül idővel Kevin De Bruyne és Jérémy Doku is elhagyta a pályát, a meccs pedig nem a szorosabbá válás medrében haladt, még a 70. perc után Szenegálnak volt több lehetősége. Aztán jött a csoda!

A 86. percben Lukaku úgy érkezett Thomas Meunier középre tett labdájára, mint fénykorában, ezzel meglett a szépítés (1–2), majd a 89. percben jött Leandro Trossard beadása: Diaw kapus meglehetősen határozatlanul, megkésve jött ki rá kapujából, Youri Tielemans pedig el tudta fejelni a szenegáliak elől a labdát, egyenesen a kapuba (2–2)!

Belgium tehát felállt a padlóról a hajrában, egyenlített, sőt, a végén kis híján a meccset is megnyerte (sokaknak eszébe juthatott a 2018-as belga–japán találkozó, amit még a rendes játékidőben megfordított Belgium 0–2-ről a vb-nyolcaddöntőben), de maradt az iksz, jöhetett a hosszabbítás!

A kétszer tizenöt perc során megszokhattuk, hogy senki sem szeret kockáztatni, de azt azért nem mondhatjuk, hogy ne lettek volna helyzetek. A 117. percben Lukébakio kihagyott egy hatalmas helyzetet, de nem sokkal később mégis örülhettek a belgák, mert Tielemans buktatása után, a 120. percet és hosszas videózást követően a hondurasi Saíd Martínez játékvezető a tizenegyespontra mutatott.

Úgy tűnt először, Lukaku vállalja el, ám végül is Tielemans állt oda, és rendkívül magabiztosan értékesítette a büntetőt – a kapust elküldve lőtt a kapu bal felső sarkába, így Belgium 3–2-re nyert, s továbbjutott.

Egyelőre tehát nem megy „nyugdíjba” a belga aranygeneráció, ott van a nyolcaddöntőben, ahol az USA-val vagy Bosznia-Hercegovinával találkozik (később kiderült, hogy az USA-val – a szerk.).

SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyon – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw