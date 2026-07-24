Nemzeti Sportrádió

De la Fuente: elfogadhatatlan az argentinok döntő utáni viselkedése

2026.07.24. 15:59
null
Luis de la Fuente (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb-döntő 2026 Luis de la Fuente Spanyolország
Luis de la Fuente, a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint elfogadhatatlan volt az argentinok viselkedése a vasárnapi döntő után.

Továbbra sem ültek el az argentin válogatott tagjainak a világbajnokság döntője utáni viselkedése keltette hullámok. Most a győztes spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente szólalt meg, aki továbbra sem tud napirendre térni a díjátadó előtt és közben tapasztaltak fölött. De la Fuente elárulta: megdöbbenéssel figyelte a rivális játékosokat a finálét követően: az incidens verekedéshez vezetett a két csapat között, és a nemzetközi szövetség (FIFA) vizsgálatot indított az ügyben.

Lefújáskor az argentin Leandro Paredes összetűzésbe keveredett több spanyol futballistával – köztük Eric Garcíával és Gavival –, ami láncreakciót indított el. A küzdő feleket erővel kellett szétválasztani, miközben Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány próbálta nyugtatni a játékosait.

„Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartom ezt olyan kaliberű labdarúgóktól, akiket az azt megelőző napokban még dicsértem, és akiknek kiváló edzőjük van – nyilatkozta De la Fuente a TVE spanyol közszolgálati televíziónak. – Szeretném kiemelni a mi viselkedésünket az ilyen jellegű agresszióval és provokációval szemben. Játékosaink mindvégig megőrizték a nyugalmukat, és igazi profikhoz méltóan viselkedtek.”

Az argentin szövetség egyelőre nem reagált, ám Roberto Ayala másodedző még szerdán bocsánatot kért a döntőt követő összetűzésben játszott szerepéért.

 

foci vb 2026 vb-döntő 2026 Luis de la Fuente Spanyolország
Legfrissebb hírek

Merre tartasz, FIFA? – vb-botrányok

Képes Sport
1 perce

A világbajnoki szövetségi kapitányok csaknem harmada elköszönt

Képes Sport
2 órája

Vb 2026: pályázaton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a dél-koreai szövetség

Foci vb 2026
3 órája

Szabadkőművesek, energiavámpírok, fekete mágia – elképesztő összeesküvés-elméletek terjednek a vb-döntőről

Foci vb 2026
6 órája

Paredes: A spanyolok jobbak voltak, megérdemelten nyerték meg a vb-t

Foci vb 2026
6 órája

Nicolás Otamendi visszavonult a válogatottságtól

Foci vb 2026
8 órája

Az utcán, egy pár zokniban is brillírozott Michael Olise – fotó

Minden más foci
9 órája

Az Ázsia-kupán még Morijaszu irányítja a japán labdarúgó-válogatottat

Foci vb 2026
22 órája