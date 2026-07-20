Robbie Williams megvédte Tuchelt

„Pszichológiailag van egy problémánk. Ezt meg kell oldani, jó lenne, még mielőtt meghalok” – fogalmazott félig tréfásan a világhírű angol popénekes, aki a MagentaTV szakértői műsorában fejtette ki véleményét. Anglia 1966-ban házigazdaként szerezte egyetlen világbajnoki címét, azóta nem jutott döntőbe, a vasárnap zárult tornán bronzérmet szerzett Franciaország legyőzésével. Utóbbi a második vb-érme volt az angol válogatottnak.

Robbie Williams, aki fellépett a vb záróünnepségén, úgy látja, az angol sajtó nem jól értékeli a háromoroszlános gárda teljesítményét:

„Van egy srácunk, aki kiáll és azt mondja, meg tudom csinálni. Ő Jude Bellingham. Angliában pedig mindenki kritizálja őt” – jelentette ki a Real Madrid sztárjáról, aki a vb-n hét gólt szerzett és a bronzmeccsen is betalált.

Robbie Williams a Thomas Tuchel szövetségi kapitányt ért bírálatokat sem tartja jogosnak:

„Az angol sajtó ízekre szedte Thomast, de mindenkivel ezt csinálja, aki betölti ezt a posztot, mindegy, hogy róla, Gareth Southgate-ről vagy Eddie Howe-ról van szó” – vélekedett az énekes. Az angol sajtó a napokban többször írt Tuchel távozásáról, az utódjelöltek között előkelő helyet foglal el a Newcastle United 48 éves vezetőedzője, Howe.

Anglia az elődöntőben 1–0-s vezetésről vesztett a címvédő argentinokkal szemben, majd a harmadik helyért 6–4-re megverte a franciákat.