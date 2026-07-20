Nemzeti Sportrádió

Tragédia Spanyolországban, a vb-győzelem ünneplése közben hunyt el egy 13 éves fiú

M. B.M. B.
2026.07.20. 15:54
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vb 2026 gyász Spanyolország

Életét vesztette egy 13 éves fiatal a Salamanca tartománybeli Rodrigo városában, ahol egy köztéri szökőkút a rá felmászó emberek súlya alatt összeomlott és maga alá temette a tinédzsert, míg egy másik kiskorú személy a lábát törte. A történtekről beszámoló El Debatének a város polgármestere azt nyilatkozta, hogy a helyiek az évek során számos alkalommal ünnepeltek ott, s eddig semmilyen kárt nem tettek a szökőkútban.

A szóban forgó szökőkút ünneplés közben... (Fotó: salamancartvaldia.es)
...és a tragédia után (Fotó: ICAL/El Debate)

 

 

vb 2026 gyász Spanyolország
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