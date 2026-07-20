MTVA: a labdarúgó-világbajnokság döntője az év eddigi legnézettebb műsora Magyarországon

A tájékoztatás szerint az év eddigi legnézettebb műsora és sporteseménye lett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntője.

Az M4 Sport csaknem 3.5 órás közvetítésének nézettsége a teljes lakosság körében 45.8 százalékos közönségarányt ért el, a spanyol-argentin összecsapásra 1 millió 489 ezer fő volt kíváncsi – tartalmazza a közlemény. Az összegzés szerint egy átlagos néző 2 óra 10 percet nézett meg az M4 Sport 3 óra 25 perc hosszú közvetítéséből.

A televíziós élő közvetítés mellett több mint 227 ezer fő követte online a döntőt az m4sport.hu oldalon és a Médiaklikken. A mérkőzés nézettsége az RTL-en közvetített májusi BL-finálé és a közmédián sugárzott 2024-es Európa-bajnokság és 2022-es világbajnokság döntőjét is meghaladta. Azt írták, hogy a sportesemény iránti kiemelt érdeklődés a hazai televíziós piacon is érezhető volt: a világbajnoki mérkőzések több idősávban is meghatározó szerepet játszottak a nézettségi versenyben.

Június 11. és július 19. között az M4 Sport átlagos közönségaránya (teljes nap, 4+) 8.1 százalék lett, így a vizsgált időszakban a második legnézettebb csatorna lett a teljes piacon, míg a 18–49 és 18–59 év közöttiek, a 60 év alattiak, valamint a férfiak körében a legnézettebb csatorna volt ebben az időszakban. A labdarúgó-világbajnokság ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel követett sporteseménye, amelyet Magyarországon is kiemelkedő nézői figyelem kísér. Az M4 Sport világszínvonalon, külön díj megfizetése nélkül tette elérhetővé a vébé döntőjét is a futballrajongók számára – olvasható a közleményben, amely szerint az adatok forrása a Nielsen Közönségmérés és a Gemius Prism.