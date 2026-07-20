Hiába a vb-negyeddöntő, a belga szövetség megvált Rudi Garciától
A Belga Királyi Labdarúgó-szövetség (RBFA)a hivatalos honlapján közölte, hogy nem hosszabbította meg Rudi Garcia szövetségi kapitány hónap végén lejáró szerződését, így a francia tréner távozik a csapat éléről.
Rudi Garciát 2025 február elsején nevezték ki a távozó Domenico Tedesco helyére, s irányításával a belga válogatott megőrizte A-ligás tagságát a Nemzetek Ligájában, majd kijutott a hétvégén véget ért világbajnokságra, ahol a döcögős kezdés után a legjobb nyolcig jutott, ahol a későbbi győztes Spanyolország jelentette a végállomást.
A 62 éves szakember 20 mérkőzésen 12 győzelmet, hat döntetlent és két vereséget könyvelhetett el a belga válogatott élén, így meccsenként egy rendkívül imponáló 2.10 pontos átlagot tudhat a magáénak.
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