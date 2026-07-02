Pocchettino: Mindenki számára nehéz ellenfél leszünk

Christian Pulisic így értékelt a mérkőzést követően: „Remek teljesítményt nyújtottunk, de nagyon meg kellett küzdenünk ezért a győzelemért. Nem láttam a szituációt, sajnálatos, szerintem nem volt jogos a piros lap. Ahhoz, hogy így kitartottunk, még egy gólt szereztünk, és úgy védekeztünk, ahogy tettük, ahhoz igazi csapatmunka kellett. Büszkék vagyunk erre.”

Ezt követően kitért Malik Tillman szabadrúgására is: „Ő már csak ilyen, remek ezekben, nagyszerű lövés volt.”

A Leverkusen játékosa is beszélt góljáról: „Tudom, hogy néhányan kételkedtek abban, hogy áttudom-e lőni a sorfalon, de ezt gyakoroltam az edzéseken. soha nem lehet tudni, mikor fog összejönni. Szerencsére ma sikerült. Készen álltam rá, magabiztosnak éreztem magam. És örülök, hogy bement.”

A mérkőzés legjobbjának választott Malik Tillmant arról is megkérdezték, hogy ez a mérkőzés hol helyezkedik el a legjobbjai között: „Elég hátul. Őszintén szólva, a félidőben nem voltam elégedett. De ez a meccs megmutatta milyenek vagyunk. Már sokszor elmondtuk, bármi történjék is, mindig ott vagyunk egymásért, ez ma is megmutatkozott.”

Végül Mauricio Pochettino is értékelt. „Nagyon büszke vagyok. A játékosok megérdemelték mindezt, főleg azért, ahogyan küzdünk… Egy nagyon jó csapat vagyunk, mindenki számára nehéz ellenfél leszünk. Sok mindenre lehetünk büszkék. Csak ismételni tudom magam, büszke vagyok az összes játékosomra, az egész stábra, és persze a szurkolókra is, akik ma is fantasztikusak voltak. Csodálatos élmény átélni ezt.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 827 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, T. Adams – Dest (Berhalter, 87.), McKennie (G. Reyna, 90+5.), Pulisic (Pepi, 88.) – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Katic (Memic, 75.), Radeljic, Muharemovic – Dedic, Gigovic (Bajraktarevic, 51.), Sunjic (Tahirovic, 51.), Kolasinac (Tabakovic, 75.) – Alajbegovic – Dzeko (Mahmic, 51.), Demirovic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Balogun (45.), Tillman (82.)

Kiállítva: Balogun (64.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!