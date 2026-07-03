Horvátország vezetésére Cristiano Ronaldo büntetőből válaszolt, a hajrában Goncalo Ramos révén továbbment Portugáliát – videó
A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésen Horvátország Ivan Perisic góljával szerzett vezetést, Cristiano Ronaldo előbb lesről talált be, majd büntetőből érvényes gólt is szerzett. A hajrában aztán Goncalo Ramos góljával továbbment Portugália.
IVAN PERISIC SZERZETT VEZETÉST
CRISTIANO RONALDO BÜNTETŐBŐL EGYENLÍTETT
Foci vb 2026
33 perce
CR7 kiegyenlített, Ramos megnyerte: Portugália a 94. percben fordítva ejtette ki Horvátországot, s nyolcaddöntős!
Lehet, hogy ez volt az aranylabdás Luka Modric karrierjének utolsó mérkőzése, míg az előbb lesgólt jegyző, majd 11-esből betaláló, végül lecserélt Cristiano Ronaldo tovább reménykedhet a portugál vb-aranyban. A következő ellenfél Spanyolország!
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