Bujdosó Zoltán 4. lett a tájékozódási futók vb-jén egyéni sprintben

A Magyar Tájékozódásifutó-szövetség hivatalos honlapjának beszámolója szerint: mindkét nemnél három-három futamra osztották a mezőnyt a délelőtti selejtezőben, minden futamból tizenöt versenyző jutott a délutáni döntőbe. A magyar csapatból Bujdosó Zoltán és Máramarosi Rita a negyedik, Czakó Boglárka és Gárdonyi Csilla a kilencedik, Jónás Ferenc a tizedik helyen jutott be; Ormay Mihály balszerencsés módon az első kieső volt, mindössze két másodperc távolságra az utolsó bejutó helytől.

A férfiaknál a pálya elején Tino Polsini és Bujdosó Zoltán voltak a leggyorsabbak, de később a norvég Kasper Fosser eléjük került, s fokozatosan növelte is az előnyét. Bujdosó egy apróbb hibája után visszacsúszott az ötödik helyre, ám néhány ponttal később a vezetést átvevő Polsini hibája után visszaesett az ötödik helyre Bujdosó mögé. Fosser végül elég simán, 13 másodperc előnnyel nyert és szerezte meg a szám aranyérmét 2022 után másodszor; a dobogó alsóbb fokaira stabil teljesítményükkel az első világbajnokságán szereplő francia Vilhelm Gerove és a finn specialista, Tuomas Heikkila álltak. Bujdosó Zoltán 22 másodpercre a győztestől és négy másodpercre a dobogótól a negyedik helyezést érte el, ami minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezése a felnőtt világbajnokságok történetében. Jó versenyt futott Jónás Ferenc is, aki 54 másodperc hátránnyal a 13. helyen végzett, korábbi világbajnokot is maga mögé utasítva.

„Nagyon jó érzés kimondani, hogy negyedik lettem, előre aláírtam volna ezt az eredményt. Egy picit bosszant az a hiba, amit a tizenötösre elkövettem, de nagyon örülök! Tudtam, hogy ha összeáll egy jó futás, akkor az bármire elég lehet, de igazából csak arra akartam koncentrálni, hogy a saját futásom jó legyen, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Az, hogy partiban voltam a legjobbakkal, nagyon jó jel a kieséses verseny előtt, ez ad egy kis extra motivációt, megmutattam, hogy képes vagyok rá, csak csinálni kell tovább, amit eddig” – idézte Bujdosót a szövetség honlapja.

A nőknél nem sikerült izgalmasra a verseny, mivel a selejtezőt lazára vevő, így a középmezőnyben rajtoló Simona Aebersold agyonverte a mezőnyt: az átmenetek felét megnyerte és amikor befutott, két perc előnnyel vette át a vezetést. Máramarosi Rita a 13. lett, Czakó Boglárka és Gárdonyi Csilla holtversenyben a 25. helyen végeztek.

A szerdai pihenőnap után csütörtökön a kieséses sprint selejtezőjével folytatódik a világbajnokság.