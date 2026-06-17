Messit ki kellett volna állítani egy volt játékvezető szerint
A korábbi Bundesliga-játékvezető Patrick Ittrich szerint az argentinok sztárját, a mesterhármasig jutó Lionel Messit a 31. percben ki kellett volna állítani az Algéria elleni keddi világbajnoki mérkőzésen.
Messi hátulról próbálta meg szerelni Aissza Mandit, de az Achilles-ínát és vádliját találta el.
„Nálam ez piros lap. Vannak példáink a Bundesligából, ahol ezt piros lappal büntették – mondta az ellenőrként dolgozó Ittrich egy német műsorban. – A szabály betűje szerint ez piros lap. Ha így láttam volna a pályán, pirosat mutattam volna fel. Ha a játékvezető kiállította volna, biztosan nem érvénytelenítették volna.”
Az esetet követően a videójátékvezető asszisztens nem avatkozott közbe, miután a lengyel Szymon Marciniak játékvezető megelégedett a szóbeli figyelmeztetéssel.
Messi a 17., a 60. és a 76. percben talált be, így alakult ki a 3–0-s végeredmény.
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