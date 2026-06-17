Nemzeti Sportrádió

Messit ki kellett volna állítani egy volt játékvezető szerint

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.17. 14:13
Címkék
Lionel Messi vb 2026 piros lap
A korábbi Bundesliga-játékvezető Patrick Ittrich szerint az argentinok sztárját, a mesterhármasig jutó Lionel Messit a 31. percben ki kellett volna állítani az Algéria elleni keddi világbajnoki mérkőzésen.
2026 World Cup - Argentina - Algeria
Messi esete – piros lapot ért? (Fotó: Getty Images)

Messi hátulról próbálta meg szerelni Aissza Mandit, de az Achilles-ínát és vádliját találta el.

„Nálam ez piros lap. Vannak példáink a Bundesligából, ahol ezt piros lappal büntették – mondta az ellenőrként dolgozó Ittrich egy német műsorban. – A szabály betűje szerint ez piros lap. Ha így láttam volna a pályán, pirosat mutattam volna fel. Ha a játékvezető kiállította volna, biztosan nem érvénytelenítették volna.”

Az esetet követően a videójátékvezető asszisztens nem avatkozott közbe, miután a lengyel Szymon Marciniak játékvezető megelégedett a szóbeli figyelmeztetéssel.

Messi a 17., a 60. és a 76. percben talált be, így alakult ki a 3–0-s végeredmény.

Lionel Messi vb 2026 piros lap
Legfrissebb hírek

Vigyázat, locsolók! Rendre bőrig áznak a pálya szélén a riporterek

Foci vb 2026
8 perce

Csinos barátnője öntött lelket Lamine Yamalba

Foci vb 2026
16 perce

A Rocky-szobor átka a dél-amerikai csapatot is elérte

Foci vb 2026
21 perce

Miért kapott plecsnit Messi, Mbappé, Neuer és több játékos a mezére a FIFA-tól?

Foci vb 2026
1 órája

Portugália és Anglia az első számú, Horvátország és Kolumbia a váltómezében játszik

Foci vb 2026
1 órája

Kezdődik az utolsó tánc – Cristiano Ronaldo pedig természetesen derűlátó

Foci vb 2026
2 órája

Miért van két zászló Yamal cipőjén? (Egyik sem spanyol)

Foci vb 2026
2 órája

Üzbegisztánban az állam rakta le a labdarúgás alapjait, de a fejlődéshez új modell kell

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik