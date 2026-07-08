Kézilabda: nyílt Eb-ezüsttel debütáltak az U16-os magyar lányok

Az első világversenyén bizonyíthatott a múlt héten a 2010-es és 2011-es születésű játékosok alkotta U16-os leány kézilabda-válogatott, amely a svédországi Göteborgban vett részt a korosztály nyílt Európa-bajnokságán.

Az utánpótlássportban az eredmény a fontossági sorrendben a tapasztalatszerzés, a tanulás és a fejlődés mögé kerül, főleg ebben a korosztályban, ettől függetlenül a végső helyezésre is oda kellett figyelni, hiszen a legjobb nyolc kvalifikált a jövő évi EYOF-ra (európai ifjúsági olimpiai fesztivál), ami szintén remek lehetőség a kézilabdázóknak, hogy ismerkedjenek a nemzetközi tornák hangulatával.

A Pigniczki Krisztina szövetségi edző vezette válogatott több ellenfelet is ismert már a korábbi felkészülési mérkőzésekről, ám ettől függetlenül is nehéz lett volna jósolni és erősorrendet felállítani a kezdés előtt. A csapat a csoportkörben legyőzte Litvániát (34–17) és Izlandot (24–14), döntetlent játszott Csehországgal (17–17), és kikapott Horvátországtól (17–18); ebben a szakaszban 40 perces mérkőzéseket rendeztek.

Az egyenes kieséses szakaszban – amelyben már 60 perc volt a játékidő – előbb a franciákat (35–25), majd a svájciakat (32–28) múlta felül az együttesünk, amely így bejutott a döntőbe, a fináléban viszont nem bírt a németekkel, akik 29–17-es sikerrel szerezték meg az aranyérmet;

a magyarok másodikként zártak.

Forrás: EHF

„Az elveszített döntő után természetesen csalódottak voltunk, de szépen csillog az ezüstérmünk, főleg, hogy a németek teljesen megérdemelten nyerték meg a tornát. Hiányérzetem amiatt lehet, mert ekkora különbség, mint amit a döntő végeredménye mutat, nincs a felek között.

Büszkék vagyunk a lányokra, a hozzáállásuk és az edzésmunkájuk miatt dicséret illeti őket.

Nagyon akartak bizonyítani, mi pedig nem helyeztünk rájuk terhet, arról viszont beszéltünk, hogy a legjobb nyolcba mindenképpen kerüljünk be, hiszen az EYOF-indulást ki akartuk harcolni – értékelt a honlapunknak Pigniczki Krisztina. – A döntőben senkinek sem jött ki a lépés, nem volt olyan kézilabdázónk, aki elő tudott volna lépni, ez pedig a teljes csapatra rányomta a bélyegét, mindenki picit hitehagyottá vált. Öt nap alatt hét mérkőzést játszottunk, ilyen sorozatban még nem volt részük a lányoknak. Egyik meccs sem volt könnyű, lépésről lépésre kellett haladnunk, de összességében jól vették ezt az akadályt.”

Az EYOF mellett ráadásul egy másik eseményre is kijutott az eredménnyel a magyar válogatott.

„Első alkalommal rendezik meg az idén októberben az U16-os leány-világbajnokságot, Marokkóban, amire az első két helyezett jutott ki, vagyis a németekkel a magyarok is ott lesznek.”

(Kiemelt képünk forrása: EHF)