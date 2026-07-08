Nemzeti Sportrádió

Borbély Balázs: Minden posztra van két, néhol három játékosunk

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.08. 19:17
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Borbély Balázs (jobbra) és Alekszandar Csirkovics vett részt a sajtótájékoztatón (Fotó: fradi.hu)
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Alekszandar Csirkovics Vojvodina Európa-liga Ferencváros Borbély Balázs
Borbély Balázs vezetőedző és a kölcsönből visszatért Alekszandar Csirkovics képviselte a Ferencváros labdarúgócsapatát a Vojvodina elleni Európa-liga-mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján.
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A szerb gárda ezen a nyáron már megmérkőzött az ETO-val is, amelytől kikapott, de a kolozsvári U elleni győzelem a Fradi ellen is iránymutató lehet Dejan Zukics szerint.

A Ferencváros csütörtökön kezdi meg nemzetközi kupaszereplését, a mérkőzés előtti napon Borbély Balázs és Alekszandar Csirkovics vett részt az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón.

A szerb újságírók elsősorban Franko Kovacevicről kérdezték a vezetőedzőt. A horvát támadó nincs ott a Ferencváros keretében sérülés miatt.

„Nagyon kiegyensúlyozott keretünk van, minden posztra van két, sőt néha három játékosunk, így elég komoly harc van a csapatba kerülésért. Frankónak sajnos van egy kisebb sérülése, ezért rá nem számíthatok holnap. Azt persze most nem fogom elárulni, hogy ki lesz a kezdőcsapatban, de több kiváló opció is a rendelkezésünkre áll” – idézte a Ferencváros hivatalos honlapja Borbélyt.

Az FTC szerb szélsője, az előző idény jelentős részében lengyelországi kölcsönben szereplő Alekszandar Csirkovics is taglalta a párharc esélyeit.

„Jó emlékeim vannak innen, pár régi játékostárssal fel is vettem a kapcsolatot, amikor kijött a sorsolás eredménye. Egyelőre nem lehet megjósolni, melyik csapat a párharc esélyese. Új edzője van a csapatunknak, aki új rendszert honosít meg a pályán. A Vojvodinának pedig sok új játékosa van. Az a csapat fog győzni, amelyik kevesebbet hibázik” – mondta Csirkovics.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Alekszandar Csirkovics Vojvodina Európa-liga Ferencváros Borbély Balázs
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