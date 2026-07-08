Nemzeti Sportrádió

Megműtötték az ünneplés közben megsérülő angol játékost

M. B.M. B.
2026.07.08. 21:12
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Anglia vb 2026 Jordan Henderson

Mint ismert, Jordan Henderson a Mexikó ellen 3–2-re megnyert nyolcaddöntő után a társaival akart ünnepelni, csakhogy amikor átugrott egy reklámtáblát, a lába beleakadt, a keze lecsúszott, és olyan rosszul esett, hogy eltört az alkarja, így neki véget is ért a világbajnokság.

Hendersont saját Instagram-bejegyzése (amelyben a három, közreműködő sebésznek is köszönetet mondott) alapján a Kansas City Ortopédiai Intézetben műtötték meg. A posztra többek között Jude Bellingham, Elliot Anderson és Anthony Gordon is reagált kommentben.

 

 

Anglia vb 2026 Jordan Henderson
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