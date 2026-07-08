Nemzeti Sportrádió

A negyeddöntő előtt is Franciaország a világbajnokság fő esélyese az Optánál

2026.07.08. 18:03
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A francia válogatott a favorit az Opta szerint (Fotó: Getty Images)
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francia válogatott vb 2026 Opta
A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe változatlanul a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére.

A negyeddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 27.3 százalék az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18.66, a nyolcaddöntős folytatás előtt pedig 27.62 százalék volt. Fő riválisnak a „jósgép” az Európa-bajnok Spanyolországot látja (21.3%), az esélyességi rangsorban Argentína a harmadik (17.3%) – jóllehet korábban a vb-címvédő még a második helyen állt 16.32 százalékos sansszal –, míg Anglia a negyedik (16.5%).

A szuperszámítógép előrejelzései szerint a világbajnokság megnyerésére Norvégiának 6.6, Svájcnak 3.8, Marokkónak 3.7, Belgiumnak pedig 3.6 százalék esélye van.

A vb kezdete előtt az Opta Spanyolországot tartotta a fő favoritnak.

Forrás: theanalyst.com

 

 

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