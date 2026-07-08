Kézilabda: győzelemmel kezdett az U20-as férfiválogatott az Eb-n

Csehország elleni sikerrel kezdte az U20-as Európa-bajnokságot a férfi kézilabda-válogatott a romániai Tordában. Sótonyi László csapata a félidőben még csak egy góllal vezetett (15–14), 60 perc játék után viszont már öt volt közte:

34–29-re győztek a mieink.

A meccs legeredményesebb játékosa Eklemovic Márkó lett kilenc találattal. A csoport másik találkozóján a szlovének 40–34-re verték a lengyeleket.

A magyar együttes csütörtökön 18.30-kor Szlovénia, szombaton 18.30-kor pedig Lengyelország ellen lép pályára.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

Csoportkör, 1. mérkőzés

Magyarország–Csehország 34–29



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)



Szövetségi edző: Sótonyi László

Edző: Tombor Csaba

Kapusedző: Nahaj László

Erőnléti edző: Lattenstein Dániel

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)