Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Zsitovoz Petro aranyérmes az U20-as Európa-bajnokságon

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2026.07.08. 19:06
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Zsitovoz Petro utánpótlás bírkózás utánpótlássport
A 67 kilogrammos Zsitovoz Petro U20-as Európa-bajnok kötöttfogásban az Észak-Macedóniában zajló korosztályos kontinensviadalon.

A Szkopjében zajló U20-as birkózó Európa-bajnokság szerdai napján a 67 kilós Zsitovoz Petro aranyérmet szerzett kötöttfogásban, miután a fináléban hétpontos hátrányból fordított, és legyőzte a holland Ilias Laaouinát. A magyar sportoló a selejtezőben azeri, a nyolcaddöntőben litván, a negyeddöntőben moldovai, az elődöntőben pedig orosz birkózót vert.

A 82 kg-osok között Szinay Szabolcs a negyeddöntőt elveszítette, de a vigaszágon nyert, így a bronzéremért küzdhetett. A dobogóról azonban lemaradt, azeri ellenfele jobbnak bizonyult, így az ötödik lett a magyar fiatal. A 97 kilós Vitai Vendel a negyeddöntőben búcsúzott.

A női mezőnyben az 59 kilogrammos Balázs Éda a nyolcaddöntőben legyőzte ukrán ellenfelét, majd a negyeddöntőben moldovai riválisával szemben maradt alul.

Részletes eredmények: férfi, női.

(Kiemelt képünk forrása: UWW)

Zsitovoz Petro utánpótlás bírkózás utánpótlássport
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