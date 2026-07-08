Birkózás: Zsitovoz Petro aranyérmes az U20-as Európa-bajnokságon

A Szkopjében zajló U20-as birkózó Európa-bajnokság szerdai napján a 67 kilós Zsitovoz Petro aranyérmet szerzett kötöttfogásban, miután a fináléban hétpontos hátrányból fordított, és legyőzte a holland Ilias Laaouinát. A magyar sportoló a selejtezőben azeri, a nyolcaddöntőben litván, a negyeddöntőben moldovai, az elődöntőben pedig orosz birkózót vert.

A 82 kg-osok között Szinay Szabolcs a negyeddöntőt elveszítette, de a vigaszágon nyert, így a bronzéremért küzdhetett. A dobogóról azonban lemaradt, azeri ellenfele jobbnak bizonyult, így az ötödik lett a magyar fiatal. A 97 kilós Vitai Vendel a negyeddöntőben búcsúzott.

A női mezőnyben az 59 kilogrammos Balázs Éda a nyolcaddöntőben legyőzte ukrán ellenfelét, majd a negyeddöntőben moldovai riválisával szemben maradt alul.

(Kiemelt képünk forrása: UWW)