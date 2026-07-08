Az FBI látókörébe került az argentin szövetség

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) egyesült államokbeli pénzügyi tevékenységeit vizsgálja – írja az argentin La Nación értesüléseire hivatkozva a L'Équipe. Az amerikai hatóságok azt vizsgálják, hogy az AFA-nak van-e köze pénzmosáshoz vagy adócsaláshoz.

Az FBI egészen pontosan a szövetség és az általa beszedett szponzori és egyéb bevételeket kezelő TourProdEnter LLC közötti kapcsolatokat vizsgálja. Az említett források a cég 230 millió dollár felett diszponált, de ennek csak egy része ment az AFA működési költségeire. A már említett összegből 50 millió dollár különböző cégeknek és egyéb entitásoknak lett kifizetve, s ezen cégek többsége az AFA pénztárosához és annak családjához köthető. Egy korábbi oknyomozó riport szerint az AFA nettó több százmillió dolláros nemzetközi bevételének (többek között a Waener és az Adidas is szponzorálta az argentin szövetséget) a 30 százaléka kötött ki a TourProdEnter LLC-nél az elmúlt négy évben.