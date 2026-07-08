Hazatérhet a Puskás Akadémia légiósa – sajtóhír

Mose Szemel egy évvel ezelőtt a Hapoel Rison Leciontól igazolt a Puskás Akadémiához, de a magyar élvonalban kevés lehetőséget kapott: 11 bajnokin és két nemzetközi kupaselejtezőn adott neki lehetőséget Hornyák Zsolt vezetőedző.

A 23 éves futballista az izraeli Sport5 szerint hazatérhet: az élvonalba 13 év után visszajutó Hapoel Ramat Gan előrehaladott tárgyalásokat folytat a középpályással. A Transfermarkt szerint Szemel már a Hapoel játékosának tekinthető, információik szerint egy évre kölcsönbe tér haza a labdarúgó, aki a hétvégén esik át az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló)

Kiszemeltek: –

Távozók: Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette – Svájc)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gan – Izrael)