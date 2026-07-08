Jorge Jesus lesz a portugál válogatott új mestere – sajtóhír

A 71 éves, szabadon igazolható tréner Romano információi szerint elfogadta a portugál szövetség ajánlatát, s a következő világbajnokságig tartó ciklusban ő irányítja az ibériai válogatottat.

Noha hosszú pályafutása során topligában nem dolgozott, Jesus karrierútját megnyert trófeák szegélyezik. A portugál élvonalat a Benficával háromszor, a hazai kupát egyszer nyerte meg. Hat (ugyancsak portugál) Ligakupa-győzelméből ötöt a Benficával, egyet pedig a Sportinggal jegyzet, míg a Szuperkupát mindkét lisszaboni klubbal megnyerte egyszer-egyszer. A Bragával megnyerte az Intertotó-kupa utolsó, 2009-es kiírását.

Jorge Jesus hazáján kívül is sikeres volt: a brazil Flamengo kispadján bajnoki címet, Libertadores-kupát és Recopa Sudamericanát (Dél-amerikai Szuperkupa – a szerk.) nyert, de behúzta a Brazil Szuperkupa mellett a Rio de Janeiró-i állami bajnokságot (Campeonato Carioca) is, ezt követően a török Fenerbahce élén kupagyőztes lett. Az elmúlt években Szaúd-Arábiában dolgozott, ahol a bajnokságot az Al-Hilallal és az Al-Naszrral is megnyerte, míg az Al-Hilal élén egy Szaúdi Kupa-, illetve három Szuperkupa-győzelmet is jegyezhetett.