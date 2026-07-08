A határon túlra adta kölcsön fiatal kapusát a Győri ETO KC

Az ETO a bejelentésében azt írja, a fiatal játékos fejlődése érdekében a klub vezetése és a szakmai stáb egyaránt fontosnak tartotta, hogy a következő idényben stabil játékpercek és meghatározó szerep várjon Lukács Boglárkára. A kölcsönszerződés ezt a célt szolgálja, miközben a játékos továbbra is a Győri Audi ETO KC kötelékébe tartozik.

„Boglárka kivételes képességű és elhivatott sportoló, akinek fejlődése hosszú távon is fontos – hangsúlyozta a megállapodás apropóján Görbicz Anita, a Győri ETO KC elnöke. – Meggyőződésünk, hogy a HC DAC Dunaszerdahelynél töltött időszak tökéletes közeget jelent majd számára a szintlépéshez. Ott folyamatos játéklehetőséghez juthat az első osztályban és éles meccseken edződhet, így a kölcsönszerződés lejártával egy sokkal rutinosabb kézilabdázóvá válik. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a csallóközi szezon mind a pályán, mind pedig személyiségében hatalmas fejlődést hoz majd számára.”

A 19 éves kapus eddig 13 NB I-es mérkőzésen lépett pályára a győri felnőttcsapatban.

„Hálás vagyok a klubnak a bizalomért és a lehetőségért, amit az elmúlt idényben kaptam – nyilatkozta Lukács Boglárka. – Úgy gondolom, a dunaszerdahelyi szereplés remek lehetőség lesz számomra, hogy kipróbálhassam magam külföldön egy másik bajnokságban, másik közegben. Értékes nemzetközi tapasztalatra tehetek szert, és hasznos játékperceket tölthetek a pályán egy kiváló bajnokságban, ami tovább segíti a fejlődésemet. Izgatottan várom az új kihívást, és remélem, hogy minden fél számára pozitív végkimenetelű lesz.”