Nemzeti Sportrádió

„Olyan nekem, mintha a fiam lenne” – Yamal érzelmes vallomást tett kisöccséről

R. D. P.R. D. P.
2026.07.03. 10:20
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Lamine Yamal nem talált be az osztrákok ellen (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott
Nemcsak a pályán, hanem a pályán kívül is megmutatta érzékeny oldalát Lamine Yamal, miután a spanyol válogatott 3–0-ra legyőzte Ausztriát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett mérkőzésen.

A 18 éves támadó ezúttal nem szerzett gólt, mégis a találkozó egyik legaktívabb játékosa volt. A lefújás után azonban nem a saját teljesítményéről beszélt, hanem arról a személyről, aki számára mindennél fontosabb: hároméves öccséről, Keyne-ről.

A kisfiú a lelátóról szurkolt bátyjának, és a televíziós kamerák is többször megmutatták, milyen szenvedélyesen ünnepelte Spanyolország góljait. A felvételek pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, sokakat meghatott a kisfiú őszinte öröme.

Yamalt is mélyen megérintette, hogy testvére ilyen boldogan élte meg a győzelmet. „Megható látni, hogy a testvérem boldog. És azt is, hogy az édesanyám végre azt az életet élheti, amire mindig vágyott. Imádom őket”mondta a Barcelona fiatal sztárja.

A testvérem olyan nekem, mintha a fiam lenne.

A rövid, de rendkívül személyes vallomás sokat elárul arról, milyen szoros kötelék fűzi a családjához. Yamal korábban is többször hangsúlyozta, hogy édesanyja és öccse jelenti számára a legnagyobb motivációt, sikereit pedig elsősorban nekik szeretné ajánlani.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA 3–0 (1–0)

 

Lamine Yamal foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott
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