La Liga: megelőzte Yamalt a Levante hátvédje

A bal oldali védő vasárnap az Espanyol vendégeként 3–0-ra elveszített bajnoki 64. percében lépett pályára, mindössze 15 évesen és 288 naposan, amivel a klub történetének legfiatalabb játékosa lett a spanyol élvonalban.

A liga összesített rangsorában Marc Santos – holtversenyben – az előkelő harmadik helyen áll, és két nappal fiatalabban játszotta első mérkőzését a bajnokságban, mint a júliusban világbajnoki címet szerző Lamine Yamal. A listát az argentin Luka Romero vezeti, aki a 2019–2020-as idényben 15 évesen és 219 naposan debütált a Mallorca légósaként.

Romerót a rangsorban Sansón követi, aki ugyanúgy a liga „hőskorában” szerepelt, mint a Santosszal holtversenyben harmadik Pedro Irastorza.

A Levante fiatal játékosa már az előző szezonban is a felnőttkerettel készült, Luís Castro vezetőedző pedig a napokban nyilatkozott arról, hogy ezúttal játéklehetőséget is ad neki, különben, ha nem tervezne vele, a fejlődése érdekében kölcsön kellett volna adniuk. A portugál edző elmondta, Marc Santos kiérdemelte a helyét a felnőttkeretben, valamint, hogy ott játéklehetőséghez jusson.

Visszatérve a rangsort vezető Luka Romeróhoz, az argentin a Mallorcában csupán azon az egy meccsen szerepelt, amellyel a rekordot tartja, csapata akkor kiesett az élvonalból. Később is csupán mellékszereplő volt az európai topligákban: a spanyoloknál három csapatban (megfordult még az Almeríában és a Deportivóban) összesen 20 meccsen játszott a La Ligában, míg két és fél év alatt Olaszországban a Lazio és az AC Milan futballistájaként összesen 18 alkalommal lépett pályára a Serie A-ban. Másfél évvel ezelőtt aztán a mexikói CD Cruz Azulhoz igazolt, ott viszont már alapember.

Hétvégén nemcsak a Levante, hanem a júliusban Gulácsi Pétert leigazoló Villarreal számára is elkezdődött az idény. A korábbi 58-szoros magyar válogatott kapus a kispadról nézte végig, ahogy csapata 2–2-es döntetlent játszott a másodosztályból bajnokként feljutó Racing Santander vendégeként.

A spanyol élvonalban legfiatalabban bemutatkozó játékosok

1. Luka Romero (argentin, Mallorca) 15 év és 219 nap – 2019–2020

2. Sansón (spanyol, Celta Vigo) 15 év és 255 nap – 1939–1940

3. Marc Santos (spanyol, Levante) 15 év és 288 nap – 2026–2027

Pedro Irastorza (spanyol, Donostia) 15 év és 288 nap – 1933–1934

5. Óscar Ramón (spanyol, Zaragoza) 15 év és 289 nap – 1984–1985

6. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona) 15 év 290 nap – 2022–2023