Nemzeti Sportrádió

Messi vs. Vozinha – íme, az Argentína–Zöld-foki-szigetek meccs kezdői

2026.07.03. 23:07
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek Argentína
A legjobb 16 közé jutásért a világbajnoki címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki-szigetek csap össze éjféltől. A meccs előtt a két szövetségi kapitány kijelölte válogatottja kezdőcsapatát: a címvédőnél visszakerült Lionel Messi, a szigetországiaknál pedig ismét Vozinha védi a kaput. Íme, a kezdőcsapatok!

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Gardens, 0 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Drew Fischer (kanadai) 
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Li. Martínez, Romero, Medina – De Paul, Mac Allister, E. Fernández, Almada – Messi, La. Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, N. González, J. Álvarez, Simeone, Paz, J. López
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, R. Lopes, Borges, Lopes Cabral – K. Pina – R. Mendes, D. Duarte, L. Duarte, J. Cabral – N. da Costa. Szövetségi kapitány: Bubista
A kispadon: C. dos Santos, Rosa (kapusok), Stopira, Logan Costa, W. Pina, K. Pires, Joao Paulo, Monteiro, Rodrigues, Y. Semedo, W. Semedo, Arcanjo, H. Varela, Benchimol, Livramento

ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)
Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)
Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)
Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)
Védők: 13 Lopes Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)
Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugália), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)
Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Hélio Varela (Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Szövetségi kapitány: Bubista

 

 

Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek Argentína
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