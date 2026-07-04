Messi is megsüvegelte Vozinha teljesítményét

Az argentin válogatott csapatkapitánya, aki a dél-amerikai gárda első gólját szerezte a találkozón, a lefújás után gratulált a zöld-fokiak nyolc védést bemutató kapusának, Vozinhának, és méltatta a rivális teljesítményét – számolt be róla a Times Of India.

„A meccs után odamentem Messihez. »Nagyszerű vagy. A néped büszke lehet rád« – mondta nekem. Ez egészen hihetetlen – fogalmazott Vozinha. – Fantasztikus érzés ilyen szavakat hallani olyasvalakitől, mint Leo Messi. Azt feleleltem: »Köszönöm, Leo. Te vagy a legjobb.« Aztán megkértem, hogy cseréljünk mezt, erre azt mondta, hogy az interjúk után az öltözőfolyosón megkapom. Az ilyen pillanatok örökre a szívedbe vésődnek.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 (1–0, 1–1, 2–2)

Miami, Miami Gardens, 64 478 néző. Vezette: Drew Fischer (kanadai)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 104.), Lisandro Martínez, Romero, Medina (Tagliafico, 86.) – De Paul (Paredes, 84.), A. Mac Allister, E. Fernández, Almada (N. González, 64.) – Messi, Lautaro Martínez (J. Álvarez, 63.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, P. Lopes, Diney, L. Cabral (Varela, 80.) – K. Pina (Benchimol, 100.) – R. Mendes (W. Semedo, 80.), D. Duarte (Y. Semedo, 100.), L. Duarte (Monteiro, 67.), J. Cabral – N. da Costa (Livramento, 67.). Szövetségi kapitány: Bubista

Gólszerező: Messi (29.), Lisandro Martínez (92.), Diney (111. – öngól), ill. D. Duarte (59.), L. Cabral (103.)