Nemzeti Sportrádió

Messi is megsüvegelte Vozinha teljesítményét

V. H. L.V. H. L.
2026.07.04. 14:07
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Nemes ellenfelek: Lionel Messi és Vozinha (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek Argentína
A harminckilenc évesen újabb és újabb csúcsokat döntögető Lionel Messi csodálattal adózott a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első körében 3–2-re legyőzött Zöld-foki-szigetek kapusának, Vozinhának, aki nyolc védést mutatott be az összecsapáson, amelyen végül öngól okozta a hős „kék cápák” vesztét.

A futballvilág nem kis megdöbbenésére a Zöld-foki-szigetek válogatottja ragyogó játékkal hosszabbításra kényszerítette Argentínát a labdarúgó-világbajnokság eddigi egyik legjobb meccsén, s a címvédő mindössze egy öngólnak köszönhetően tudta legyőzni a vb-újonc afrikai kiscsapatot, amely 3–2-es hátrányban valósággal a kapujukhoz szögezte Lionel Messiéket.

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A futballtörténeti csoda végül elmaradt: Argentína hosszabbításban ejtette ki a Zöld-foki-szigeteket

Messi ezúttal is betalált, az afrikaiak a hosszabbításban is egyenlítettek, de egy öngóllal továbbment a címvédő.

Az argentin válogatott csapatkapitánya, aki a dél-amerikai gárda első gólját szerezte a találkozón, a lefújás után gratulált a zöld-fokiak nyolc védést bemutató kapusának, Vozinhának, és méltatta a rivális teljesítményét – számolt be róla a Times Of India.

„A meccs után odamentem Messihez. »Nagyszerű vagy. A néped büszke lehet rád« – mondta nekem. Ez egészen hihetetlen – fogalmazott Vozinha. – Fantasztikus érzés ilyen szavakat hallani olyasvalakitől, mint Leo Messi. Azt feleleltem: »Köszönöm, Leo. Te vagy a legjobb.« Aztán megkértem, hogy cseréljünk mezt, erre azt mondta, hogy az interjúk után az öltözőfolyosón megkapom. Az ilyen pillanatok örökre a szívedbe vésődnek.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 (1–0, 1–1, 2–2)
Miami, Miami Gardens, 64 478 néző. Vezette: Drew Fischer (kanadai) 
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 104.), Lisandro Martínez, Romero, Medina (Tagliafico, 86.) – De Paul (Paredes, 84.), A. Mac Allister, E. Fernández, Almada (N. González, 64.) – Messi, Lautaro Martínez (J. Álvarez, 63.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, P. Lopes, Diney, L. Cabral (Varela, 80.) – K. Pina (Benchimol, 100.) – R. Mendes (W. Semedo, 80.), D. Duarte (Y. Semedo, 100.), L. Duarte (Monteiro, 67.), J. Cabral – N. da Costa (Livramento, 67.). Szövetségi kapitány: Bubista
Gólszerező: Messi (29.), Lisandro Martínez (92.), Diney (111. – öngól), ill. D. Duarte (59.), L. Cabral (103.)

 

Lionel Messi foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek Argentína
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