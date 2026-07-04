Nemzeti Sportrádió

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség meghosszabbította az oroszok eltiltását

2026.07.04. 13:23
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Sebastian Coe (Fotó: Getty Images)
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atlétika fehérorosz orosz World Athletics
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics/WA) fenntartotta az orosz és fehérorosz sportolók eltiltását a szervezet égisze alatt zajló versenyektől.

A döntést a WA Tanácsa videokonferencia útján megtartott ülésén hozta meg.

„A kérdéssel foglalkozó munkacsoport érdemi és módszeres elemzést végzett az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben kivetett szankciókról, a Tanács több lehetőséget is megvizsgált, végül azonban úgy határozott, hogy a kezdeti döntést továbbra is érvényben tartja” – idézte a TASZSZ orosz hírügynökség Sebastian Coe-t, a WA első emberét.

A sportági világszövetség 2022 márciusában, nem sokkal az ukrajnai háború kirobbanását követően tette le voksát amellett, hogy nem engedélyezi az orosz és fehérorosz atléták részvételét a versenyein. 2023 márciusában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek adjanak semleges státuszt a két ország sportolóinak, 2025 decemberében pedig azt, hogy oldják fel az ifjúsági korú versenyzőkre vonatkozó összes korlátozást, a World Athletics azonban nem fogadta meg az enyhítésre irányuló ajánlásokat, ahogyan ezúttal is a szankciók fenntartása mellett döntött.

 

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