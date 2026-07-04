Egy Bergkamp-gól, amelyet sokáig elnézegetnénk – vb-videók

Az Équipe francia fiesztáról tudósított

1982: FRANCIAORSZÁG 24 ESZTENDŐ UTÁN JUT BE ÚJRA AZ ELŐDÖNTŐBE

A spanyolországi világbajnokságon elsőként Franciaország jutott be a legjobb négy közé. Michel Hidalgo csapata 4–1-re lelépte Észak-Írországot a középdöntő 4. csoportjának záró mérkőzésén: Dominique Rocheteau és Alain Giresse egyaránt kétszer talált be a kapuba – utóbbinak ez volt az egyetlen duplája a válogatottban –, míg az északírek részéről a tornán immár harmadik gólját szerző Gerry Armstrong volt eredményes. VIDEÓ ITT!

Franciaország 24 esztendő után került be ismét a világbajnokság legjobb négy csapata közé, míg az esti mérkőzés 0–0-jából profitáló Lengyelország nyolc éven belül másodszor. Az idősebb Smolarek, Wlodzimierz szovjetek elleni időhúzó labdatartása a szögletzászlónál örökké emlékezetes marad. VIDEÓ ITT!

A 2012-ben fiatalon, 54 évesen elhunyt Smolarek papa 60-szor lépett pályára a lengyel válogatottban, fia, Euzebiusz kevesebbszer, 47-szer – gólversenyüket mégis utóbbi nyerte meg 20–13-ra.

Brehme és Illgner, a két hős a klasszikus DVD borítóján

1990: AZ NSZK NYOLC ÉVEN BELÜL HARMADSZOR JUT BE A DÖNTŐBE

Akárcsak egy nappal korábban Argentína, a július 4-i játéknapon az NSZK is tizenegyesekkel jutott be az olaszországi torna fináléjába. És akárcsak nyolc esztendővel korábban, a nyugatnémetek és az angolok megint döntetlenre végeztek a döntő felé igyekezve, csakhogy ez most ki-ki mérkőzés volt, vagyis valamiképpen dönteni kellett.

A rendes játékidőben két olyan játékos talált a kapuba, aki a megelőző szakaszban is fontos szereplő volt. A hollandoknak pazar gólt lövő Andy Brehme egy megpattanó szabadrúgásból szerzett vezetést az NSZK-nak, majd a lefújás előtt a kameruniak ellen kettőt vágó Gary Lineker egyenlített – mellesleg Paul Parker passzából, akin a német gól előtt felperdült a labda.

A hosszabbításban nem született gól, a szétlövés első három sorozatában hat is. A fordulatot Stuart Pierce lövése, vagy ha úgy tetszik, a jó irányba dőlő Bodo Illgner védése hozta el. A túloldalon Olaf Thon hidegvérű végrehajtónak bizonyult, míg az utolsó angol, Chris Waddle az égbe lőtt, ami együttesen azt jelentette: a Lothar Matthäust és Jürgen Klinsmannt is felvonultató NSZK sorozatban harmadszor is bejutott a világbajnokság döntőjébe – VIDEÓ ITT! És egy HOSSZABB VÁLTOZAT ITT!

Légi harc az 1990-es nyugatnémet–angol elődöntőn, zöld 18-asban Jürgen Klinsmann (Fotó: Action Images)

Bebeto megköszöni a gólpasszt Romáriónak

1994: BRAZÍLIA ELRONTJA AZ AMERIKAIAK NEMZETI ÜNNEPÉT

A legjobb négy közé jutásért indult harcba a brazil és a holland válogatott 1994. július 4-én, és ha nem is izzadság nélkül, de teljesítette a feladatot. A hollandok már a 11. percben előnyt szereztek Dennis Bergkamp révén az írek ellen, sőt Wim Jonk is betalált még a szünet előtt – e második gólhoz az 1990-es negyeddöntőbe jutás egyik hősének, Pat Bonner kapusnak válogatott pályafutása talán legsúlyosabb hibája is kellett. VIDEÓ ITT!

Hiába az amerikai nemzeti ünnep, a Függetlenség napja, és hiába a könyökét nem előírásszerűen használó Leonardo első félidő végi kiállítása, a brazilok behajtották a papírformát a házigazdák válogatottján. A meccs egyetlen gólja a 72. percben született: a középen előretörő Romário csomót kötött a hazai védők lábára, varázslatos passzal hozta játékba Bebetót, aki higgadtan a kapuba helyezett. Érdekesség, hogy a két csapat két éven belül negyedszer találkozott egymással, és akárcsak a megelőző három felkészülési mérkőzést, ezt is kapott gól nélkül nyerték meg a brazilok. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Orlando Hollandia–Írország 2–0 San Francisco Brazília–Egyesült Államok 1–0 VB 1994, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚLIUS 4.

1998: KIESIK AZ EURÓPA-BAJNOK, DENNIS BERGKAMP BEMUTATÓT TART

Megszégyenítő vereséggel búcsúzott a franciaországi világbajnokságtól az Európa-bajnok német válogatott, avagy Horvátország méltó bosszút állt a két évvel korábbi Eb-negyeddöntőben elszenvedett vereségért. Hozzá kell tenni, hogy az addig jobbára védekezésre kényszerülő horvátok gólgyártása az egyik német védő, Christian Wörns 40. percbeli kiállítása után kezdődött.

Robert Jarni még a szünet előtt vezetést szerzett egy alsó sarkos lövéssel, majd a hajrában két újabb csapás érte a kitámadó németeket – az első Goran Vlaovic, a második Davor Suker nevéhez fűződött. Három meghatározó német futballistának is ez a lyoni este jelentette a búcsút a válogatottól, sőt a Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler, Andreas Köpke triót két nem túl meggyőző felkészülési mérkőzés után szeptemberben Berti Vogts szövetségi kapitány is követte. VIDEÓ ITT!

Clarence Seedorf a hátán cipeli csapattársát, az 1998-as holland–argentin hősét, Dennis Bergkampot (Fotó: AFP)

A nap másik mérkőzésén Hollandia igen erőteljesen kezdett, Philip Cocu kapufát lőtt, majd a 12. percben Patrick Kluivert – a fentebb már említett Bergkamp szenzációs, fejjel adott gólpasszából – meg is szerezte a vezetést. Argentína öt percen belül egyenlített a lescsapdát hatástalanító Claudio López révén, sőt fordított is – de csak a kapufák tekintetében (Ortega, Batistuta). Az utolsó negyedórára felpörögtek az események: előbb Arthur Numant állították ki a David Beckham nyolcaddöntőbeli kiállításában is elévülhetetlen érdemeket szerző Diego Simeonéról, majd Ariel Ortega is bepirult – a magassági különbséget leküzdve lefejelte Edwin van der Sar kapust.

S hogy az addig is örökbecsűnek ígérkező meccs minden kétséget kizáróan klasszikussá váljék, arról Frank de Boer és Dennis Bergkamp gondoskodott 90. percben: előbbi gyönyörű indítását utóbbi tanárian vette át, majd egy védőt becsapva belőtte a győztes gólt. VIDEÓ ITT!

A húsz évvel korábban elveszített Buenos Aires-i vb-döntő óta Hollandia először győzte le Argentínát, ám abban a pillanatban fontosabb volt, hogy Franciaország, Brazília és Horvátország társaságában az oranje is bejutott a legjobb négy közé. A vereség a korábbi világbajnok csapatkapitány, Daniel Passarella argentin szövetségi kapitányi korszakának végét is jelentette.

BERGKAMP GYŐZTES GÓLJA MEGÉRI, HOGY HOLLANDUL IS MEGHALLGASSUK. VIDEÓ ITT!

Repülj, repülj Itália! – akárcsak Andrea Pirlo sörénye

2006: OLASZORSZÁG A FINÁLÉBAN, KLINSMANN ÚJFENT ELKÖSZÖNŐBEN

Öröknaptárunk előző részében arról írtunk, hogy az 1990-es torna elődöntőjében az argentinok összetörték a házigazda olaszok szívét. Nos, tizenhat évvel később Olaszországnak jutott az álomromboló szerepe: a squadra azzurra ütötte el a fináléba jutástól az aktuális házigazdát, Németországot.

Óriási csatát vívott a két csapat, és közel jártak ahhoz, hogy kénytelenek legyenek a tizenegyesekre bízni a döntést. A németek talán nem is bánták volna, ha így alakul, hiszen az argentinok ellen szerencsét hozott nekik a szétlövés. Ezúttal mégsem került rá sor, hiszen a 119. percben Andrea Pirlo zseniális passzából az egyszer már nyerőembernek bizonyuló Fabio Grosso, a 121.-ben pedig Alberto Gilardino nem kevésbé varázslatos előkészítését követően Alessandro Del Piero is betalált a kapujukba. VIDEÓ ITT!

S mint öröknaptárunkban nem először, megint döbbenetes egybeesésre bukkanunk: Jürgen Klinsmann német szövetségi kapitányi munkájának érdemi része nyolc év különbséggel ugyanaznap, ugyanúgy egy világbajnokságon zárult le, mint a válogatottbeli játékoskarrierje.

S noha a németországi vb után nem kisebb szaktekintély szorgalmazta a maradását, mint a játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok Franz Beckenbauer, Klinsi – a Császár fent megénekelt 1990-es csapatának egyik kulcsjátékosa – befejezettnek tekintette a küldetését, s már csak a bronzmeccset vállalta be.

ELŐDÖNTŐ Dortmund Németország–Olaszország 0–2, hosszabbítás után VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚLIUS 4.

Kettős érzelmek a brazil címlapon: lesz elődöntő, de Neymar nélkül

2014: NÉGYBEN A BRAZILOK, DE NAGY ÁRAT FIZETNEK ÉRTE

David Luiz ritka nagy szabadrúgásgóljával Brazília legyőzte Kolumbiát, és bejutott a vb-elődöntőbe, de a házigazdák csapatát két súlyos csapás is érte, és a következmények végzetesnek bizonyultak. A feltűnően sok (54) – valamivel több brazil (31) – szabálytalanságot hozó mérkőzés hajrájában Juan Zúniga egy alattomos derékon rúgással hetekre kiiktatta Neymart (VIDEÓ ITT!), az első gólt „betérdelő” csapatkapitány, Thiago Silva pedig megkapta eltiltást eredményező második sárga lapját.

A brazilok egyiküket sem vethették be az elődöntőben. A németek elleni eredmény (1–7) ismert, sorozatunk egy későbbi epizódjában mi is felelevenítjük.

A negyeddöntőről annyit még feltétlenül rögzítenünk kell, hogy a kolumbiai James Rodríguez az ötödik meccsén is a kapuba talált – egy büntetőt értékesített –, és noha többször nem léphetett pályára a tornán, a hat gól elég volt neki a világbajnoki aranycipőhöz, azaz a gólkirályi címhez. VIDEÓ ITT!

Akárcsak a brazilok, a németek is egy védő góljának köszönhették a továbbjutást: a nyolcaddöntőt betegség miatt kihagyó Mats Hummels gyönyörű fejese juttatta túl a nationalelfet a franciákon. A németek sorozatban negyedszer, összességében – az NSZK eredményeit is figyelembe véve – 13. alkalommal jutottak be a világbajnokság elődöntőjébe; mindkettővel új vb-rekordot állítottak fel. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ Rio de Janeiro Németország–Franciaország 1–0 Fortaleza Brazília–Kolumbia 2–1 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚLIUS 4.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 30.: SZAÚD-ARÁBIA–MEXIKÓ 1–2. Mindkét csapat előtt nyitva volt a nyolcaddöntő kapuja, de úgy tűnt, mintha csak a mexikóiak akartak volna belépni rajta. Az első félidőben még kimaradtak a helyzeteik, azonban a második elején hét perc alatt lőtt egy gólt Henry Martín közelről, majd egyet Luis Chávez gyönyörűen végrehajtott szabadrúgásból. Még két mexikói gól, és biztosan megvan a továbbjutás, de akár egy is elég lehetett volna, a párhuzamosan zajló argentin–lengyel meccs alakulásától függően. A helyzetkialakításig minden rendben is volt, csakhogy a befejezések nem sikerültek, nem kis részben a szaúd-arábiai kaput őrző Mohammed al-Ovaisz bravúrjai miatt. Már elúszóban volt mindkét válogatott hajója, amikor Szalem al-Davszari belőtte a szépítő gólt – ez volt a pecsét mindkét csapat katari sorsára. Mexikónak az 1978-as torna óta először nem sikerült továbbjutnia a csoportjából. VIDEÓ ITT!