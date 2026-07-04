Megszűnt az európai fölény – íme, az NS erősorrendje a nyolcaddöntők előtt

12. EGYESÜLT ÁLLAMOK

Eddigi eredmények

Csoportkör: Paraguay 4–1, Ausztrália 2–0, Törökország 2–3

Legjobb 16 között: Bosznia-Hercegovina 2–0

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Belgium (13.)

Első listán elfoglalt hely: 17.

...hanem a csoportja első két meccsét meggyőzően nyerő Egyesült Államok. Az amerikaiak ugyan egy 98. percben kapott góllal bukták – a már tét nélküli – Törökország elleni találkozót, így is csoportelsőként várhatták az egyenes kiesés szakaszt. A félórás emberhátrány ellenére Bosznia-Hercegovina elleni tizenhatoddöntőt könnyedén vette Mauricio Pochettino csapata, de az eltiltott Folarin Balogun mindenképp hiányozni fog Belgium ellen. Tehetség van a monacói támadó nélkül is a keretben, Pochettino elképzelései is rendre ülnek, és a hazai pálya előnye is az Egyesült Államok mellett szól. Minden adott, hogy Christian Pulisicék bevigyék a kegyelemdöfést Belgiumnak.

A bosnyákoknak gólt lövő Florian Balogun hiányozhat Belgium ellen (Fotó: Getty Images)

11. MEXIKÓ

Eddigi eredmények

Csoportkör: Dél-Afrika 2–0, Dél-Korea 1–0, Csehország 3–0

Legjobb 16 között: Ecuador 2–0

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Anglia (4.)

Első listán elfoglalt hely: 15.

Előzetes erősorrendünkben és ezúttal is Mexikó került legmagasabbra a társházigazdák közül. Ezt a mérkőzések képe és végeredményei is alátámasztják. Mexikó három győzelemmel, kapott gól nélkül abszolválta a csoportját, majd ezt a formát Ecuador ellen is átmentette a Javier Aguirre vezette csapat, így Spanyolország és Mexikó nem kapott még gólt a világbajnokságon, csak az észak-amerikaiak emellett minden meccsüket meg is nyerték. Anglia senkinek sem könnyű ellenfél, ellenben a mérleg másik oldalán ott van a félelmetes hangulatú mexikóvárosi Azték Stadion, ahol a még sokat tapasztalt briteknek is megremeghet a lába.

Mexikó bárkire veszélyes lehet az Azték Stadionban (Fotó: Getty Images)

10. SVÁJC

Eddigi eredmények

Csoportkör: Katar 1–1, Kanada 6–0, Kanada 2–1

Legjobb 16 között: Dél-Afrika 1–0

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Kolumbia (7.)

Első listán elfoglalt hely: 13.

Döcögősen indult Svájc, de a Katar elleni 1–1-es döntetlen után Bosznia-Hercegovina már négyet kapott, Kanada pedig kettőt. Granit Xhaka még mindig alapember, de közben berobbant Johan Manzambi is. A Freiburg 20 éves középpályása három gólnál és két assisztnál jár 200 játékperc alatt. Svájc folyamatosan javul: ugyan a csoportkörben mindhárom meccsén kapott gólt, Algéria ellen már jól zárt Murat Yakin csapata. Svájc 88 év után nyert meccset az egyenes kieséses szakaszban, a sorsolás kedvező, így könnyen elképzelhető, hogy az 1954-es hazai torna óta először – összesen negyedjére – jut el a legjobb nyolc közé.

9. NORVÉGIA

Eddigi eredmények

Csoportkör: Irak 4–1, Szenegál 3–2, Franciaország 1–4

Legjobb 16 között: Elefántcsontpart 2–1

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Brazília (6.)

Első listán elfoglalt hely: 8.

Erling Haaland a világbajnokságon is elképesztő tempóban termeli a gólokat. A Manchester City támadója Franciaország ellen nem játszott, a másik három találkozón viszont öt gólt szerzett. A vb-re 28 év után visszatérő norvég csapat már a 16 közé jutással elérte a legjobb teljesítményét, de Brazília ellen is lehet keresnivalójuk. A franciák ellen teljes sorcserét eszközölt Stale Solbakken, így abból nem érdemes kiindulni, de az északiak gyengeségeit nem lehet a végtelenségig eltüntetni. Norvégia mindegyik meccsén kapott gólt, Irak 0.8-as, Szenegál 1.71-es, Franciaország 1.5-ös, míg Elefántcsontpart 1.49-es xG-t (várható gólértéket) termelt. A sztárjait többnyire a támadósorban felsorakoztató norvégoknál muszáj összeállnia a védelemnek Brazília ellen, és még az se biztos, hogy ez elég lesz a továbbjutáshoz.

8. PORTUGÁLIA

Eddigi eredmények

Csoportkör: Kongói DK 1–1, Üzbegisztán 5–0, Kolumbia 0–0

Legjobb 16 között: Horvátország 2–1

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Spanyolország (3.)

Első listán elfoglalt hely: 6.

Portugália kapcsán nem lehet nem Cristiano Ronaldóról beszélni. A csoportkörben Kongó ellen sem neki, sem a csapatnak nem ment, de az Üzbegisztán elleni kiütésből két góllal vette ki a részét. A Nemzetek Ligája címvédője aztán Kolumbia ellen is csalódást keltő teljesítményt nyújtott és mindössze két kaput eltaláló lövéssel zárt, összesen 0.92-es xG-t elérve, míg a dél-amerikaiak 1.7-es xG-t termeltek, így a 0–0 inkább Portugáliára nézve volt hízelgő. Horvátország ellen aztán Ronaldo és Luka Modric utoljára összecsapott, és drámai hajrá után pont az ötszörös aranylabdás helyére beálló Gonzalo Ramos góljával a portugálok mentek tovább. Cristiano Ronaldo szerzett egy gyönyörű lesgólt, majd büntetőből meglőtte első gólját a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A portugál keret tehetség alapján ott van a legjobbak között, de egyre inkább úgy tűnik, hogy Roberto Martínez nem a megfelelő ember arra, hogy ezt kiaknázza. A horvátok ellen még a kereterősség a portugálok oldalára állt, Spanyolország ellen csak erre már nem lehet alapozni.

Cristiano Ronaldónak a hatodik világbajnokságán összejött az első gólja az egyenes kieséses szakaszban (Fotó: Getty Images)

7. KOLUMBIA

Eddigi eredmények

Csoportkör: Üzbegisztán 3–1, Kongói DK 1–0, Portugália 0–0

Legjobb 16 között: Ghána 1–0

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Svájc (10.)

Első listán elfoglalt hely: 18.

A csoportban és a listánkon is megelőzi Portugáliát Kolumbia, amely négy meccsen csupán egy gólt kapott, és összesen ötször találták el a kapuját. Noha csak Üzbegisztánt verték meg két góllal a dél-amerikaiak, a végeredmény nem tükrözte a teljesítményüket, hiszen minden meccsükön domináltak védekezésben és támadásban egyaránt. Ha Néstor Lorenzo csapata túljut Svájcon, akkor az Egyiptom–Argentína párharc győztesével találkozik, utóbbit a vb-selejtezőben egyszer megverte egy döntetlen mellett. A legjobb vb-szereplését már a 16 közé jutással abszolválta Kolumbia, egy elődöntővel pedig nemzeti hősök lehetnének.

6. BRAZÍLIA

Eddigi eredmények

Csoportkör: Marokkó 1–1, Haiti 3–0, Skócia 3–0

Legjobb 16 között: Japán 2–1

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Norvégia (9.)

Első listán elfoglalt hely: 5.

Neymar bekerült a keretbe, ami hatalmas örömünnepet okozott szerte Brazíliában. Azonban ettől nem oldódott meg minden probléma, Marokkó rögtön a csoportkör kezdetén sokkolta a brazilokat, de aztán Haiti és Skócia is hármat kapott a Selecaótól. Vinícius Júnior már négy gólnál és egy asszisztnál jár, Matheus Cunha hármat vágott, Bruno Guimaraes négy gólpasszal áll, ráadásul Skócia ellen közel ezer nap után csereként Neymar is pályára lépett a válogatottban. Japán ellen majdnem jött a hidegzuhany, de Gabriel Martinelli 95. perces gólja révén továbbment Brazília. Ahogy a Real Madridban, úgy itt is kihozza Viníciusból a legjobbat Carlo Ancelotti, Norvégia ellen viszont alaposan próbára lesz téve a védelem is.

Afram Hakimi és Vinícius Júnior is kulcsszereplője hazája válogatottjának (Fotó: Getty Images)

5. MAROKKÓ

Eddigi eredmények

Csoportkör: Brazília 1–1, Skócia 1–0, Haiti 4–2

Legjobb 16 között: Hollandia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Kanada (14.)

Első listán elfoglalt hely: 10.

Marokkóra már sem a meglepetéscsapat, sem a sötét ló kifejezés nem illik. Az afrikaiaknál heten maradtak a katari elődöntős keretből, de ezzel nemhogy gyengült, még erősödött is Mohamed Uahbi csapata. Az eredménysor talán nem is annyira meggyőző, de a mutatott játék annál inkább. Főleg Brazília és legutóbb Hollandia ellen. Az európai csapat mindössze kétszer találta el a kaput, míg Marokkó 70 százalékos labdabirtoklással 11 lövésig jutott, passzok terén pedig 800–293 volt a mutató. Bármennyire is szokatlan ez egyeseknek, de Marokkó legjobb formáját mutatva bárkivel fel tudja venni a versenyt. A kérdés már csak az, hogy hányszor tudják Afram Hakimiék a legjobb arcukat mutatni?

4. ANGLIA

Eddigi eredmények

Csoportkör: Horvátország 4–2, Ghána 0–0, Panama, 2–0

Legjobb 16 között: Kongói DK 2–1

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Mexikó (11.)

Első listán elfoglalt hely: 4.

2026-ban már tényleg hazatér? Egy biztos, Harry Kane-en nem fog múlni. A Bayern München légiósa négy meccsen öt gólnál jár, az idényt tekintve meg már csak Messi legendás teljesítménye van előtte gólszámban. Anglia az első, Horvátország elleni 4–2-es produktummal berobbant a legnagyobb esélyesek közé, hogy azután a Ghánával játszott gól nélküli döntetlennel rögtön lerontsa ázsióját. Panama – amely a világbajnokságon egyedüliként gólt sem lőtt – ellen jött a kötelező győzelem, de Kongó a 75. percig vezetett, és Kane duplája tartotta életben az angol vb-reményeket. A döntőig vezető potenciális út sem tűnik könnyű utazásnak. Már a nyolcaddöntőben az Azték Stadionban kellene megverni Mexikót, hogy aztán a papírforma szerint Brazília és a címvédő Argentína érkezzen. Thomas Tuchel kerethirdetése óta sok kritika érte a német edzőt, de a nagy nevek helyett a funkcionalitást előtérbe helyező gondolkodásmód egyelőre kifizetődött. Persze a java még csak most jön...

Harry Kane nemcsak szavakkal, hanem gólokkal is segíti az angolokat (Fotó: Getty Images)

3. SPANYOLORSZÁG

Eddigi eredmények

Csoportkör: Zöld-foki-szigetek 0–0, Szaúd-Arábia 4–0, Uruguay 1–0

Legjobb 16 között: Ausztria 3–0

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Portugália (8.)

Első listán elfoglalt hely: 1.

A torna előtt a szerkesztőség Spanyolországot tartotta legnagyobb esélyesnek. A Zöld-foki-szigetek ellen rögtön jött az első betli, bár a 27 lövés és a 2.1-es xG mellett előfordul, hogy egyszer-egyszer nem sikerül a gólszerzés. Ráadásul akkor még nem is Lamine Yamal kezdett, hanem Gavi, aki azt leszámítva mindössze öt percet kapott a tornán. Azóta Luis de la Fuente legjobb kezdőjét játszathatja, és ebből három győzelem született, ráadásul Unai Simón eddig még gólt sem kapott, míg Mikel Oyarzabal négy góllal támogatta a spanyolokat. Ez a világbajnokság bizonyos szempontból a sztártámadók villogásáról szól. Talán egyedül Yamal a kivétel, akinek ugyan megvan első vb-gólja, és az osztrákok ellen a meccs legjobbjának választották, de ahhoz, hogy Európa után a világ trónjára is felüljön Spanyolország, ahhoz mindenképpen szintlépés kell tőle.

2. ARGENTÍNA

Eddigi eredmények

Csoportkör: Algéria 3–0, Ausztria 2–0, Jordánia 3–1

Legjobb 16 között: Zöld-foki-szigetek 3–2 – hosszabbítás után

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Egyiptom (15.)

Első listán elfoglalt hely: 3.

Lionel Messi lett a világbajnokság örökös gólrekordere. Ez uralta a közbeszédet a csoportkörben. Argentína a címvédőhöz méltóan átlépett az Algéria, Ausztria, Jordánia trión, miközben Messi hat gólt szerzett úgy, hogy egyszer csak csereként állt be. A Zöld-foki-szigetek mérkőzésen is betalált a nyolcszoros aranylabdás argentin, de az afrikai csapat nem adta könnyen magát, kétszer is egyenlített, és csak hosszabbítás után vérzett el. Ez persze szolgálhat intő jelként, de az argentinok ága a legkönnyebb a nagy esélyesek közül, Messi pedig felszabadultan fickándozik a pályán, már amikor nem sétál, így pedig mindenképpen döntős favorit a címvédő.

A góllövőlistát vezető Lionel Messi repíti az argentinokat (Fotó: Getty Images)

1. FRANCIAORSZÁG

Eddigi eredmények

Csoportkör: Szenegál 3–1, Irak 3–0, Norvégia 4–1

Legjobb 16 között: Svédország 3–0

Ellenfél a nyolcaddöntőben: Paraguay (16.)

Első listán elfoglalt hely: 2.

Bámulatos. Lenyűgöző. Félelmetes. Ezekkel a szavakkal vagy ezek egyvelegével lehet leírni a francia válogatott teljesítményét. A Szenegál elleni első félidőt el kell felejteni, a nézőknek nem lesz nehéz. Azután viszont négy meccsen 13 gólt szerzett a 2018-as győztes. Kylian Mbappé és az aranylabdás Ousmane Dembélé hat, illetve négy góllal követi Messit a góllövőlistán, és akkor még szót sem ejtettünk Bradley Barcoláról, Desiré Douéról vagy Michael Oliséről, aki már öt gólpasszt is kiosztott. A franciák eddig nem simán nyertek, hanem átgázoltak ellenfeleiken. Didier Deschamps csapatának egyelőre nem látszik gyenge pontja, egyik sztárjátékosnak sem volt átlagosnál rosszabb meccse, de ha valaki épp gyengébb napot fog ki, ott van azonnal három másik, aki előrelép. A világbajnokság 104 mérkőzéséből lement 88, és eddig minden szempont alapján egyértelműen Franciaország a favorit a torna végső győzelmére.