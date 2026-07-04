Budapest Cukrászda: magyar ízek tízezer kilométerre az otthontól

PORCELÁN TÁNYÉROKRA festették a „cukrászda” szó betűit, az udvar felől érkező vendéget pedig mintha furcsa időkapu nyelné el. A rendkívül hangulatos, központi negyednek számító Condesában található, magyar tulajdonban lévő Budapest Cukrászdában roskadoznak a polcok a régi csészéktől, kávéskannáktól és tányéroktól, a mennyezetről sárgás fényű lámpák lógnak, a faborítású pult mellett pedig egy hófehér, lekerekített sarkú hűtőszekrény őrzi a múlt század hangulatát. Rajta a felirat: Budapest Cukrászda Café. A hely egyszerre idézi egy pesti nagymama konyháját, egy régiségboltot és egy mexikói belső udvarban kialakított bohém kávézót.

A szerző felvétele

A porceláncsészék, a mintás járólapok és a csillogó üvegdíszek között első pillantásra könnyű elhinni, hogy itt néhány falat erejéig közelebb kerülhetünk Magyarországhoz. A gulyásleves hatalmas, piros zománcos edényben érkezik, mellé apróra vágott, száraz kenyérfélét tesznek – olyat, amelynek aligha akadna magyar rokona. Maga a leves viszont ízletes, tartalmas és meglepően ismerős. Nem pontos másolat, inkább távoli emlék: az a fajta étel, amelyen érződik, hogy hosszú utat tett meg, mire eljutott Mexikóvárosig – az árán is, hiszen a 290 pesós, átszámítva körülbelül 5200 forintos gulyásleves még budapesti viszonylatban is húzósnak számítana, ám a számla fölött nehéz megfeledkezni arról, hogy a vendéget körülbelül tízezer kilométer választja el a magyar fővárostól. Itt nem csupán az ételt, hanem valamelyest a történetet és az egzotikumot is meg kell fizetni.