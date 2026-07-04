Nemzeti Sportrádió

Budapest Cukrászda: magyar ízek tízezer kilométerre az otthontól

BORSOS LÁSZLÓ (Mexikóváros)BORSOS LÁSZLÓ (Mexikóváros)
2026.07.04. 15:37
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A szerző felvétele
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 cukrászda Mexikó
A mexikóvárosi Budapest Cukrászdában a gulyás mellé alig magyaros kenyérféle, a töltött káposztára mexikói ízvilág, a zserbóba pedig szilvalekvár került, s bár az eredmény nem mindig idézi pontosan az otthoni konyhát, szerethető és különös találkozása Magyarországnak és Mexikónak.

PORCELÁN TÁNYÉROKRA festették a „cukrászda” szó betűit, az udvar felől érkező vendéget pedig mintha furcsa időkapu nyelné el. A rendkívül hangulatos, központi negyednek számító Condesában található, magyar tulajdonban lévő Budapest Cukrászdában roskadoznak a polcok a régi csészéktől, kávéskannáktól és tányéroktól, a mennyezetről sárgás fényű lámpák lógnak, a faborítású pult mellett pedig egy hófehér, lekerekített sarkú hűtőszekrény őrzi a múlt század hangulatát. Rajta a felirat: Budapest Cukrászda Café. A hely egyszerre idézi egy pesti nagymama konyháját, egy régiségboltot és egy mexikói belső udvarban kialakított bohém kávézót.

A szerző felvétele

A porceláncsészék, a mintás járólapok és a csillogó üvegdíszek között első pillantásra könnyű elhinni, hogy itt néhány falat erejéig közelebb kerülhetünk Magyarországhoz. A gulyásleves hatalmas, piros zománcos edényben érkezik, mellé apróra vágott, száraz kenyérfélét tesznek – olyat, amelynek aligha akadna magyar rokona. Maga a leves viszont ízletes, tartalmas és meglepően ismerős. Nem pontos másolat, inkább távoli emlék: az a fajta étel, amelyen érződik, hogy hosszú utat tett meg, mire eljutott Mexikóvárosig – az árán is, hiszen a 290 pesós, átszámítva körülbelül 5200 forintos gulyásleves még budapesti viszonylatban is húzósnak számítana, ám a számla fölött nehéz megfeledkezni arról, hogy a vendéget körülbelül tízezer kilométer választja el a magyar fővárostól. Itt nem csupán az ételt, hanem valamelyest a történetet és az egzotikumot is meg kell fizetni.

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A töltött káposzta már jóval messzebb sodródik az otthoni ízektől. A tányérra két testes töltelék kerül, ám a fűszerezésben egyértelműen Mexikó veszi át az irányítást. Csípősebb, harsányabb és édeskésebb annál, amit odahaza megszoktunk; nem az a fogás, amelyet karácsonykor a családi asztalon keresnénk, de éppen ettől érdekes.

Desszertként zserbó érkezik, benne a megszokott baracklekvár helyett szilvalekvár. Ez a változtatás már kevésbé hat idegennek: a sütemény tömör, édes, diós, és bár nem az otthoni receptet követi, felismerhetően ugyanabból a hagyományból indul ki

A Budapest Cukrászda legnagyobb erénye leginkább inkább az, hogy szeretettel, némi szabadsággal és jó adag mexikói képzelőerővel újrateremti a magyarországi kávéházi hangulatot – aki ide betér, nem Budapestet kapja vissza, hanem annak távoli, színes és kissé különc változatát.

 

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