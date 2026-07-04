Nemzeti Sportrádió

Molnár Martin negyedik a brit Formula–3-as bajnokság első mogyoródi futamán

K. Zs.K. Zs.
2026.07.04. 14:31
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Molnár Martin (Forrás: Molnár Martin Média)
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Molnár Martin Formula–3 Hungaroring
Molnár Martin a pole pozícióból rajtolva negyedikként ért célba a brit Formula–3-as bajnokság (GB3) magyarországi versenyhétvégéjének szombaton rendezett első futamán a Hungaroringen.

A Rodin Motorsport 17 éves pilótáját az ebben a sorozatban tavaly bronzérmes brit Deagen Fairclough, az összetettben most az élen álló olasz Nikita Bedrin, valamint a német Maxim Rehm előzte meg, ők állhattak dobogóra a 25 perces viadal végén.

Molnár Martin a reggeli időmérő első, 15 perces felvonásában második próbálkozásra 1:35.605 perces köridőt teljesített a Hungaroringen, ennél gyorsabban pedig ebben a szakaszban senki sem ért körbe a mogyoródi pályán, így övé lett az első futam pole pozíciója. A folytatásban a vasárnap délelőtt sorra kerülő második verseny rajtrácsáról volt hivatott dönteni a mezőny, ezen az időmérőn Molnár 1:34.810 perces köridővel zárt és a harmadik rajthelyet szerezte meg.

A szombaton fél kettőkor kezdődött futam rajtjánál Fairclough jobban startolt Molnárnál és az első kanyar előtti féktávon be tudott menni a hazai közönség által buzdított magyar riválisa elé. Molnár így másodikként fordult el, az éllovas pedig már az első körben több mint hét tizedmásodperces előnyre tett szert vele szemben, miközben a magyar pilótát Bedrin szorongatta négy-öt tizedmásodperces közelségben.

A hatodik körben történt baleset miatt a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, így a mezőny összetorlódott, az újraindításra pedig hat és fél perccel a leintés előtt került sor. Molnárt a célegyenes végén ezúttal Bedrin támadta és előzte meg, sőt az első kanyarban Rehm is elment mellette.

A magyar versenyző nagyjából egy másodperces hátrányba került az előtte haladóhoz képest, és az utolsó percekben már nem tudott javítani a pozícióján, negyedikként intették le.

A GB3 magyarországi fordulójának második futamát vasárnap 11.10 órakor rendezik a Hungaroringen, a harmadik viadalra pedig 18.10 órakor kerül majd sor.

(MTI)

 

Molnár Martin Formula–3 Hungaroring
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