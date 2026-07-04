Egy évre eltiltották a versenyzéstől Vlagyimir Kramnyik korábbi sakkvilágbajnokot

Határozatában a bizottság hangsúlyozta, hogy a csalás elleni küzdelem továbbra is a FIDE egyik legfontosabb prioritása. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a csalással kapcsolatos vádakat a FIDE által megállapított bizalmas eljárásokkal összhangban kell kivizsgálni, és megfelelő bizonyítékokkal kell alátámasztani, mielőtt a zaklatást és a hírnév megsértését jelentő állításokat bárki nyilvánosan közzétenné.

Kramnyik először 2024-ben vádolta meg azzal Naroditskyt, hogy online sakkban csalt, majd Facebook-oldalán olyan statisztikákat tett közzé, amelyek arra utaltak, hogy Navara és több más játékos is megszeghette a szabályokat. A cseh játékos később kijelentette, hogy az orosz játékos vádjai lelki problémákat okoztak neki, amelyek pszichiátriai segítséget igényeltek. Naroditsky tavaly október 20-án, 29 éves korában elhunyt, nem sokkal a halála előtt azt nyilatkozta, hogy a csalási vádak erősen megviselik.

Az 51 éves Kramnyik, aki 2000 és 2007 között volt világbajnok, egy ideje már nem indul FIDE-tornákon. Az orosz válogatott tagjaként háromszor nyert sakkolimpiát, világkupa-győztes, csapatban világ- és Európa-bajnok is volt.

(MTI)