Vasi Vasember: Faldum Gábor és Zelinka Gabriella sikere

Faldum Gábor 1:47:19 órás idővel zárt az élen a rövid (olimpiai) távú, azaz 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból álló erőpróbán, amelyen ezúttal rekordot jelentő létszámban több mint hatszáz induló vett részt. A férfiak mezőnyében a tavaly is ezüstérmes Badar Gergő végzett az abszolút értékelés második helyén több mint három perccel elmaradva a győztes időtől. A dobogó alsó fokára a tiszaújvárosi Sinkó-Uribe Ábel állhatott fel, a tavalyi győztes Berekméri Leventének, a Ferencváros triatlonosának pedig ezúttal meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

A nőknél a június közepén középtávon sorozatban harmadik országos bajnoki címét megnyerő Zelinka Gabriella diadalmaskodott Szombathelyen, mégpedig jelentős, majdnem négy és fél perces előnnyel. A második helyen a budaörsi Kovács Zsófia zárt, a bronzérem pedig Soós Dorkához, a százhalombattai egyesület versenyzőjéhez került.

A résztvevők a helyi Csónakázó-tó vizében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a „vaskörön”, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kistelepülést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a vasi skanzen múzeumfalun át futottak 10 kilométert.

A versenyen 44 váltó és 486 egyéni induló állt rajthoz.

VASI VASEMBER TRIATLONVERSENY (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás)

Végeredmény

Férfiak

1. Faldum Gábor (Mogyi SE Baja) 1:47:19 óra

2. Badar Gergő (Veszprémi Egyetemi SC) 1:50:25

3. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi TK) 1:52:43

Nők

1. Zelinka Gabriella (Újpesti TE) 2:02:36 óra

2. Kovács Zsófia (Budaörsi TK) 2:06:59

3. Soós Dorka (Százhalombattai VUK SE) 2:11:12