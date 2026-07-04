Nemzeti Sportrádió

Vasi Vasember: Faldum Gábor és Zelinka Gabriella sikere

2026.07.04. 15:36
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Faldum Gábor nyerte a Vasi Vasembert (Fotó: Dömötör Csaba)
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triatlon Zelinka Gabriella Faldum Gábor Vasi Vasember
A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében Zelinka Gabriella nyerte szombaton a negyvenkettedik alkalommal megrendezett Vasi Vasember elnevezésű szombathelyi triatlonversenyt.

Faldum Gábor 1:47:19 órás idővel zárt az élen a rövid (olimpiai) távú, azaz 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból álló erőpróbán, amelyen ezúttal rekordot jelentő létszámban több mint hatszáz induló vett részt. A férfiak mezőnyében a tavaly is ezüstérmes Badar Gergő végzett az abszolút értékelés második helyén több mint három perccel elmaradva a győztes időtől. A dobogó alsó fokára a tiszaújvárosi Sinkó-Uribe Ábel állhatott fel, a tavalyi győztes Berekméri Leventének, a Ferencváros triatlonosának pedig ezúttal meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

A nőknél a június közepén középtávon sorozatban harmadik országos bajnoki címét megnyerő Zelinka Gabriella diadalmaskodott Szombathelyen, mégpedig jelentős, majdnem négy és fél perces előnnyel. A második helyen a budaörsi Kovács Zsófia zárt, a bronzérem pedig Soós Dorkához, a százhalombattai egyesület versenyzőjéhez került.

A résztvevők a helyi Csónakázó-tó vizében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a „vaskörön”, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kistelepülést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a vasi skanzen múzeumfalun át futottak 10 kilométert.

A versenyen 44 váltó és 486 egyéni induló állt rajthoz.

VASI VASEMBER TRIATLONVERSENY (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás)
Végeredmény
Férfiak
1. Faldum Gábor (Mogyi SE Baja) 1:47:19 óra
2. Badar Gergő (Veszprémi Egyetemi SC) 1:50:25
3. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi TK) 1:52:43

Nők
1. Zelinka Gabriella (Újpesti TE) 2:02:36 óra
2. Kovács Zsófia (Budaörsi TK) 2:06:59
3. Soós Dorka (Százhalombattai VUK SE) 2:11:12

 

triatlon Zelinka Gabriella Faldum Gábor Vasi Vasember
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