Tóth Rajmund: Nagyon csalódott lennék, ha nem jutnánk be a csoportkörbe
Kedden, Izlandon kezdi az idei nemzetközi „kupakalandot” az ETO FC Győr. Reykjavíkban a Vikingur otthonában tizenkét fok és műfű vár a magyar bajnokra. Az NSO Tv stábja csütörtökön faggatta többek között az esélyekről Tóth Rajmundot, a középpályás a jövőjét firtató kérdésre ugyanakkor szűkszavúan válaszolt.
Az ETO FC Győr a Víkingur Reykjavík otthonában kezd a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az első mérkőzést július 7-én, kedden rendezik meg az izlandi fővárosban, közép-európai idő szerint 21 órás kezdettel. A visszavágóra egy héttel később kerül sor Győrben, 19 órától.
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