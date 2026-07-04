Tóth Rajmund: Nagyon csalódott lennék, ha nem jutnánk be a csoportkörbe

Kedden, Izlandon kezdi az idei nemzetközi „kupakalandot” az ETO FC Győr. Reykjavíkban a Vikingur otthonában tizenkét fok és műfű vár a magyar bajnokra. Az NSO Tv stábja csütörtökön faggatta többek között az esélyekről Tóth Rajmundot, a középpályás a jövőjét firtató kérdésre ugyanakkor szűkszavúan válaszolt.

Az ETO FC Győr a Víkingur Reykjavík otthonában kezd a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az első mérkőzést július 7-én, kedden rendezik meg az izlandi fővárosban, közép-európai idő szerint 21 órás kezdettel. A visszavágóra egy héttel később kerül sor Győrben, 19 órától.