Nemzeti Sportrádió

Vozinha elárulta, mit mondott neki Messi

R. D. P.R. D. P.
2026.07.04. 14:31
Címkék
Lionel Messi foci vb 2026 Vozinha
Foci vb 2026
1 órája

Messi is megsüvegelte Vozinha teljesítményét

Az argentin zseni a Zöld-foki-szigetek legyőzése után személyesen gratulált a veterán kapusnak.

 

Lionel Messi foci vb 2026 Vozinha
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