Nemzeti Sportrádió

Pico Lopes: Most már mindenki tudja, hol találja a Zöld-foki szigeteket

V. H. L.V. H. L.
2026.07.04. 11:40
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Pico Lopes és társai hősként búcsúztak a világbajnokságtól (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Pico Lopes Zöld-foki-szigetek Argentina
Az ír Shamrock Rovers és zöld-foki-szigeteki labdarúgó válogatott védője, Roberto „Pico” Lopes rendkívül büszke arra, hogy a minden várakozást felülmúló világbajnoki szereplésükkel örökre beírták magukat a futballtörténelembe.

Hatalmas küzdelemben, a 111. percben lőtt öngól ejtette ki a világbajnokságról a Zöld-foki-szigetek válogatottját, amely futballjával is elismerést vívott ki a tornán. Az Argentína ellen a hosszabbításban elvesztett találkozó után a csapata mind a négy mérkőzését végigjátszó középhátvéd, Roberto „Pico” Lopes büszkén értékelte a regnáló világbajnokot a ráadás utolsó perceiben a kapuja elé szorító afrikai gárda teljesítményét a BBC Sportnak.

„A világbajnokság egyik legnagyobb pozitívuma, hogy többé senki nem kérdezi meg, hol találja a Zöld-foki-szigeteket – ezzel önmagában történelmet írtunk, feltettük magunkat a térképre. Kis nemzet vagyunk, de a szívünk hatalmas, és megmutattuk, mire vagyunk képesek. Ha hiszel magadban, annak meglesz az eredménye” – jelentette ki dublini születésű, az ír Shamrock Roversben futballozó bekk.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Pico Lopes Zöld-foki-szigetek Argentina
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