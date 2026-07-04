Pico Lopes: Most már mindenki tudja, hol találja a Zöld-foki szigeteket

Hatalmas küzdelemben, a 111. percben lőtt öngól ejtette ki a világbajnokságról a Zöld-foki-szigetek válogatottját, amely futballjával is elismerést vívott ki a tornán. Az Argentína ellen a hosszabbításban elvesztett találkozó után a csapata mind a négy mérkőzését végigjátszó középhátvéd, Roberto „Pico” Lopes büszkén értékelte a regnáló világbajnokot a ráadás utolsó perceiben a kapuja elé szorító afrikai gárda teljesítményét a BBC Sportnak.

„A világbajnokság egyik legnagyobb pozitívuma, hogy többé senki nem kérdezi meg, hol találja a Zöld-foki-szigeteket – ezzel önmagában történelmet írtunk, feltettük magunkat a térképre. Kis nemzet vagyunk, de a szívünk hatalmas, és megmutattuk, mire vagyunk képesek. Ha hiszel magadban, annak meglesz az eredménye” – jelentette ki dublini születésű, az ír Shamrock Roversben futballozó bekk.