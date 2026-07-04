Sorozatban negyedszer juthat a nyolc közé Franciaország

ELTÖKÉLT SZÁNDÉKA a francia válogatottnak, hogy a katari finálét feledtetve Észak-Amerikában újra aranyérmes legyen. A csoportkör után a legjobb harminckettő között sem igazán kellett megizzadnia a csapatnak, és az eddigi négy mérkőzés alatt minden támadó formába lendült: Ousmane Dembélének már van mesterhármasa, összesen négygólos, Michael Olise ugyan kapuba még nem talált, de öt gólpasszával vezeti a vonatkozó rangsort, Kylian Mbappé pedig hatgólos a nyolcaddöntő előtt, és üldözi Lionel Messit a vb-k örök góllövőlistáján. Újabban Bradley Barcola egészíti ki a félelmetes támadókat, kifejezetten hasznosan, legalábbis PSG-s csapattársánál, Désiré Douénál egyelőre meggyőzőbben.

„Tudjuk, hogy következő ellenfelünk, Paraguay sokat védekezik – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően a két gólnál és egy gólpassznál járó Barcola. – A labdával is jól bánik, láttuk Németország ellen. Kitűnően felkészültek és győztek, ami nem véletlen. Szerintem élvezetes meccset játszunk. Hozzászoktam a Ligue 1-ben az ilyen stílusú csapatokhoz. Vissza kell lépnünk majd a labdáért, újra és újra el kell indítani az akciókat, ha megrekednek valahol. A hatalmas hőség minket vet vissza inkább, de ehhez is alkalmazkodtunk már az elmúlt hetekben. Sokat iszunk.”

Jules Koundé szerint a paraguayi kontrák okozhatnak fejfájást a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének. A védő a spanyol sztár, Lamine Yamal szavaira is reagált, aki azt mondta, a francia csapat semmivel sem jobb, mint a spanyol: „Paraguay nagyon makacs együttes, játékosai képesek az ellentámadások során helyzeteket kialakítani. A fizikai fölényünket kamatoztatnunk kell, hogy a párharcokat megnyerjük. Jól ismerem Lamine Yamalt, remek játékos, ambiciózus, akinek ami a szívén, az a száján. Semmit sem jelent esélyesnek lenni egy tornán. Nem igazán zavar, amit mond, mosolygok rajta.”

Két arany (1998, 2018), két ezüst (2006, 2022) és két bronz (1958, 1986) – Franciaország a futballtörténelem egyik legsikeresebb csapata, ám most történhet meg vele először, hogy egymás után négyszer a legjobb nyolc közé jut a világbajnokságon, ráadásul mindannyiszor Didier Deschamps vezetésével. 2014-ben Brazíliában Németország állította meg a negyeddöntőben, 2018-ban Oroszországban aranyérmet, 2022-ben Katarban ezüstérmet szerzett a csapat. Brazília 1994 óta folyamatosan legalább a legjobb nyolc közé jut, Németország elképesztő sorozata 1954-től 2014-ig tartott, de a világbajnokok közül Olaszországnak, Argentínának, Uruguaynak, Spanyolországnak és Angliának sem sikerült még hasonló bravúr.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ – a szombati program

19.00: Kanada–Marokkó, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

23.00: Paraguay–Franciaország, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!