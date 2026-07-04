Felkészülés: a szünetben még vesztésre állt a Vasas, de legyőzte felvidéki vendégét

Martin Simko fejesével a komáromi csapat szerzett vezetést az első félidőben, a fordulás után Baráth Botond ugyancsak fejjel egyenlített, Radó András büntetőből már a piros-kékeket juttatta előnyhöz, Iyinbor Patrick fejjel állította be a 3–1-es végeredményt.

„Örülünk a győzelemnek, hiszen ahogy a múltkor is elmondtam, minden meccset, amin pályára lépünk, szeretnénk megnyerni. Ez most sikerült, ettől függetlenül továbbra is látjuk azokat a dolgokat, amin javítanunk kell. Az első félidőben nehezen, sőt nem is igazán tudtuk feltörni a vendégek zárt védekezését, sok technikai hibával futballoztunk, ráadásul egy rögzített szituációt követően hátrányba kerültünk. A második játékrészben viszont három gólt szerezve megfordítottuk az állást, így összességében megérdemeltük a sikert. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkor már a szél is minket támogatott, ami könnyített a játékunkon. Nagyobb területeink is voltak, sok labdát szereztünk az ellenfél térfelén, az átmenetekből pedig több lehetőséget is kidolgoztunk. Továbbra is azon munkálkodunk, hogy készen álljon a csapat a bajnoki rajtra” – idézi a Vasas hivatalos honlapja Erős Gábor vezetőedzőt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

VASAS FC–KFC KOMÁRNO (szlovákiai I.) 3–1 (0–1)

Fáy utca, 100 néző. V: Bogár G.

VASAS 1. félidő: Engedi – Molnár Cs., Hej, Csóka D., Doktorics – Hidi M., Urblík, Sztojka – Kovácsréti, Pethő B., Tóth M. 2. félidő: Molnár Zs. – Girsik, Baráth, Iyinbor, Pávkovics – Rab B., Cseke, Banó-Szabó – Radó (Horváth R.), Koszta (Pálinkás), Barkóczi. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Baráth (50.), Radó (67.), Iyinbor (78.), ill. Simko (18.)

A VASAS FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 16.

Edzőtábor: –

Felkészülési mérkőzések:

július 1. (szerda): MTK Budapest–Vasas 3–1 (Pethő – 11-esből)

július 4. (szombat): Vasas–Komáromi FC (szlovákiai) 3–1 (Baráth, Radó – 11-esből, Iyinbor)

július 8. (szerda): Vasas–Kisvárda

július 11. (szombat): Vasas–Kecskeméti TE (NB II)

július 18. (szombat): Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (NB II)

július 18. (szombat): Vasas FC–Soroksár SC (NB II)