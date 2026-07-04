Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Vozinha sikeres cselt mutatott be – megelőzte Cristiano Ronaldót!

V. H. L.V. H. L.
2026.07.04. 15:12
null
Vozinha kicselezte Lautaro Martínezt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cristiano Ronaldo foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Vozinha Lautaro Martínez
A portugálok sztárjának eddig nem sikerült egy az egyben átvernie ellenfeleit, a zöld-foki-szigeteki kapus egy ilyen bravúrral büszkélkedhet.

A Zöld-foki-szigetek válogatottjának kapusa, Vozinha nemcsak a gólvonal előtt nyújtott teljesítményére lehet büszke, hanem arra is, hogy egy statisztikában megelőzte Cristiano Ronaldót – a sikeres cselek számában – írja a Marca. A 40 éves játékos az Argentína ellen 3–2-re elveszített mérkőzésen cselezte ki Lautaro Martínezt, ezzel a meccsen bemutatott nyolc védése mellé ebben a kategóriában is került strigula a neve mellé – először a vb-n. Nem úgy, mint a portugálok világsztárjának, Cristiano Ronaldónak aki eddig három gólt szerzett, de egyetlenegyszer sem sikerült egy az egyben megvernie aktuális ellenfelét. Más kérdés, hogy a zöld-fokiak kiestek, így CR7-nek megvan az esélye, hogy beérje, sőt, meg is előzze a köztudatba most berobbanó kapust.

 

Cristiano Ronaldo foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Vozinha Lautaro Martínez
Legfrissebb hírek

Hatalmas hőségben jön a Paraguay–Franciaország vb-nyolcaddöntő

Foci vb 2026
19 perce

Hugo Sánchez üzent Angliának: Mexikó készen áll a csodára!

Foci vb 2026
24 perce

Vozinha elárulta, mit mondott neki Messi

Foci vb 2026
57 perce

Messi is megsüvegelte Vozinha teljesítményét

Foci vb 2026
1 órája

Megszűnt az európai fölény – íme, az NS erősorrendje a nyolcaddöntők előtt

Foci vb 2026
1 órája

A nyolcaddöntő előtt Franciaország a korábbinál is nagyobb favorit az Optánál

Foci vb 2026
1 órája

Sallói Dániel: Szembesültem vele, hogy a világbajnokság teljesen más...

Foci vb 2026
2 órája

Klopp készen áll a kapitányságra, de intenzív tárgyalásokra lesz szükség

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik