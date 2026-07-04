Vb 2026: Vozinha sikeres cselt mutatott be – megelőzte Cristiano Ronaldót!

A Zöld-foki-szigetek válogatottjának kapusa, Vozinha nemcsak a gólvonal előtt nyújtott teljesítményére lehet büszke, hanem arra is, hogy egy statisztikában megelőzte Cristiano Ronaldót – a sikeres cselek számában – írja a Marca. A 40 éves játékos az Argentína ellen 3–2-re elveszített mérkőzésen cselezte ki Lautaro Martínezt, ezzel a meccsen bemutatott nyolc védése mellé ebben a kategóriában is került strigula a neve mellé – először a vb-n. Nem úgy, mint a portugálok világsztárjának, Cristiano Ronaldónak aki eddig három gólt szerzett, de egyetlenegyszer sem sikerült egy az egyben megvernie aktuális ellenfelét. Más kérdés, hogy a zöld-fokiak kiestek, így CR7-nek megvan az esélye, hogy beérje, sőt, meg is előzze a köztudatba most berobbanó kapust.