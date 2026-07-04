Rekordnézettséget hozott az Argentína–Zöld-foki-szigetek vb-meccs
Az Argentína és a Zöld-foki-szigetek közötti, 3–2-es dél-amerikai sikerrel záruló világbajnoki találkozó lett a 2026-os torna eddigi legnézettebb mérkőzése világszerte.
A fordulatos összecsapás óriási érdeklődést váltott ki, 2.7 milliárdan nézték: a címvédő Argentína csak hosszabbításban tudta kiharcolni a továbbjutást a torna legnagyobb meglepetéscsapatának számító Zöld-foki-szigetek ellen.
A találkozó nemcsak a drámai végjáték miatt marad emlékezetes, hanem azért is, mert a kis afrikai ország válogatottja bátor játékával világszerte elismerést vívott ki magának. A nemzetközi beszámolók szerint ez volt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb nézettséget produkáló mérkőzése.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 (1–0, 1–1, 2–2)
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