Rekordnézettséget hozott az Argentína–Zöld-foki-szigetek vb-meccs

A fordulatos összecsapás óriási érdeklődést váltott ki, 2.7 milliárdan nézték: a címvédő Argentína csak hosszabbításban tudta kiharcolni a továbbjutást a torna legnagyobb meglepetéscsapatának számító Zöld-foki-szigetek ellen.

🚨 BREAKING: Argentina vs Cape Verde has reportedly become the most-watched FIFA World Cup 2026 match globally so far. 🌍📺 pic.twitter.com/Lr8FVwGZJh — Kalshi Sports (@KalshiSports) July 4, 2026

A találkozó nemcsak a drámai végjáték miatt marad emlékezetes, hanem azért is, mert a kis afrikai ország válogatottja bátor játékával világszerte elismerést vívott ki magának. A nemzetközi beszámolók szerint ez volt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb nézettséget produkáló mérkőzése.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 (1–0, 1–1, 2–2)