Nemzeti Sportrádió

Rekordnézettséget hozott az Argentína–Zöld-foki-szigetek vb-meccs

R. D. P.R. D. P.
2026.07.04. 10:48
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Lionel Messi és Vozinha (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Argentína
Az Argentína és a Zöld-foki-szigetek közötti, 3–2-es dél-amerikai sikerrel záruló világbajnoki találkozó lett a 2026-os torna eddigi legnézettebb mérkőzése világszerte.

A fordulatos összecsapás óriási érdeklődést váltott ki, 2.7 milliárdan nézték: a címvédő Argentína csak hosszabbításban tudta kiharcolni a továbbjutást a torna legnagyobb meglepetéscsapatának számító Zöld-foki-szigetek ellen.

A találkozó nemcsak a drámai végjáték miatt marad emlékezetes, hanem azért is, mert a kis afrikai ország válogatottja bátor játékával világszerte elismerést vívott ki magának. A nemzetközi beszámolók szerint ez volt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legnagyobb nézettséget produkáló mérkőzése.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 (1–0, 1–1, 2–2)

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Argentína
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