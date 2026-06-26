Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a Rába ETO válogatott csatára

K. J.K. J.
2026.06.26. 22:14
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gyászhír Pénzes Mihály gyász
Hosszan tartó betegség után pénteken 75 éves korában a győri kórházban elhunyt Pénzes Mihály, a Rába ETO egyszeres válogatott, utánpótlás Európa-bajnok (1974) csatára – számolt be a hírről a Kisalföld, s lapunk is így értesült a családtól.

Pénzes Mihály 1971 és 1982 között szerepelt az ETO-ban, az NB I-ben 193 mérkőzésen pályára lépve 34 gólt szerzett, 1974-ben bajnoki bronzérmes, 1979-ben kupagyőztes lett a csapattal. Temetéséről később intézkednek.

Pénzes Mihály 1950–2026 (Fotó: eto.hu)

 

gyászhír Pénzes Mihály gyász
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