Gyász: elhunyt a Rába ETO válogatott csatára
Hosszan tartó betegség után pénteken 75 éves korában a győri kórházban elhunyt Pénzes Mihály, a Rába ETO egyszeres válogatott, utánpótlás Európa-bajnok (1974) csatára – számolt be a hírről a Kisalföld, s lapunk is így értesült a családtól.
Pénzes Mihály 1971 és 1982 között szerepelt az ETO-ban, az NB I-ben 193 mérkőzésen pályára lépve 34 gólt szerzett, 1974-ben bajnoki bronzérmes, 1979-ben kupagyőztes lett a csapattal. Temetéséről később intézkednek.
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