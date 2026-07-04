Nemzeti Sportrádió

Váltómezben egymás ellen Kanada és Marokkó, tiszta kékben a franciák, hagyományos dresszében Paraguay – a mai mezek

V. H. L.V. H. L.
2026.07.04. 12:19
Címkék
foci vb 2026 nyolcaddöntő labdarúgó-világbajnokság 2026 Kanada–Marokkó Paraguay–Franciaország szerelések mezek
A labdarúgó-világbajnokság első pénteki nyolcaddöntőjében Kanada és Marokkó feszül egymásnak Houstonban, a társrendező tiszta feketében, a legutóbbi torna negyedik helyezettje tiszta fehérben lép pályára – mindkét válogatott a váltómezét választotta. A Philadelphiában késő este kezdődő Paraguay–Franciaország összecsapáson a dél-amerikaiak első számú szerelésükben futnak ki a gyepre, Mbappéék ezúttal tiszta kékben kísérlik meg a továbbjutást.

19.00: Kanada–Marokkó

 

23.00: Paraguay–Franciaország

 

 

 

foci vb 2026 nyolcaddöntő labdarúgó-világbajnokság 2026 Kanada–Marokkó Paraguay–Franciaország szerelések mezek
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