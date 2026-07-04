Antonelli aratott győzelmet Hamilton és Norris előtt a silverstone-i sprintversenyen

Lewis Hamilton saját magát és a riválisokat is meglepte azzal, hogy megszerezte a pole pozíciót a Brit Nagydíj sprintidőmérőjén, és így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év negyedik sprintversenye előtt. A hazai pályán versenyző ferraris 11 ezreddel múlta felül a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellit, míg a harmadik helyre a négyszeres világbajnok Max Verstappen ért oda. A Red Bull hollandja Charles Leclerc-rel osztozott a második soron, míg George Russell a csalódást keltő nyitó nap után az ötödik rajtkockából kívánt javítani hazai környezetben.

A zöld, fehér dizájnra váltó McLaren-versenyzők közül a címvédő Lando Norris a hatodik, míg Oscar Piastri a hetedik pozícióból várta a 17 körös versenyt, melynek legnagyobb kérdése az volt, hogy a Ferrari versenytávon is át tudja-e menteni az egy körön mutatott formáját, és képes-e legyőzni a Mercedest.

A sorrend egy ponton változott péntekről szombatra: az eredetileg a 16. helyet megszerző Alexander Albon a bokszutcából volt kénytelen rajtolni, miután a Williams megsértette a parc fermé-szabályokat.

Ami a gumistratégiát illeti, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll döntött a lágy keverék mellett, míg a többi versenyző kivétel nélkül a közepes gumin indult.

Noha Hamiltonnak védekeznie kellett Antonellivel szemben közvetlen a rajt után, sikerült megtartania a vezetést, ráadásul az olasz már az első körben csatába bonyolódott a remekül startoló Norrisszal. A címvédőt a márkatársa, Piastri is követte, így az első kör végén a McLaren a harmadik-negyedik pozícióban haladt. Russell maradt az ötödik, Verstappen a hatodik, míg Leclerc a hetedik helyig szorult vissza.

Ezzel ugyanakkor nem volt vége, az első néhány körben rengeteg pozíciócsere történt az élbolyban, és csak az 5-6. körre rendeződtek a sorok. Akkor Hamilton vezetett, aki mögött Antonelli lopta a távolságot. Harmadikként Norris haladt, majd Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri és Lawson sorakozott az első nyolc helyen.

Noha az egy másodperc hátrányt eltüntető Antonelli eleinte nem találta a fogást a Ferrarin, a 8. körben sikerült átvennie a vezetést Hamiltontól, és azonnal elkezdett elhúzni az élen. Russell eközben Verstappennel küzdött a negyedik helyért, és a felek odavissza előzték egymást. A brit végül a 11. körben tudta ténylegesen maga mögé utasítani a Red Bull-ost, aki ráadásul rövidesen újabb helyet vesztett Leclerc-rel szemben. Noha a monacói egy ideig közeledett Russellre, újabb helycsere már nem történt az élmezőnyben.

Antonelli 2.7 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Hamilton előtt, és az első győzelmét aratta sprintversenyen. Harmadikként Norris látta meg a kockás zászlót, majd Russell és Leclerc zárta az első ötöst. A hatodik Verstappen lett, míg a pontszerzők sorát Piastri és Lawson zárta. Antonelli az újabb sikerével 43 pontra növelte az előnyét Russell előtt, akit négy ponttal követ Hamilton a harmadik helyen a pontversenyben.

Folytatás 17 órakor az időmérővel.