Nemzeti Sportrádió

Antonelli aratott győzelmet Hamilton és Norris előtt a silverstone-i sprintversenyen

H. L.H. L.
2026.07.04. 13:41
Antonelli aratott sikert a silverstone-i sprinten (Fotó: AFP)
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F1 sprintverseny Formula–1 Brit Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) aratott győzelmet a Formula–1-es Brit Nagydíj sprintversenyén. A vb-éllovas mögött Lewis Hamilton (Ferrari) és Lando Norris (McLaren) ért célba, míg az első ötös sorát George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) zárta.

Lewis Hamilton saját magát és a riválisokat is meglepte azzal, hogy megszerezte a pole pozíciót a Brit Nagydíj sprintidőmérőjén, és így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év negyedik sprintversenye előtt. A hazai pályán versenyző ferraris 11 ezreddel múlta felül a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellit, míg a harmadik helyre a négyszeres világbajnok Max Verstappen ért oda. A Red Bull hollandja Charles Leclerc-rel osztozott a második soron, míg George Russell a csalódást keltő nyitó nap után az ötödik rajtkockából kívánt javítani hazai környezetben. 

A zöld, fehér dizájnra váltó McLaren-versenyzők közül a címvédő Lando Norris a hatodik, míg Oscar Piastri a hetedik pozícióból várta a 17 körös versenyt, melynek legnagyobb kérdése az volt, hogy a Ferrari versenytávon is át tudja-e menteni az egy körön mutatott formáját, és képes-e legyőzni a Mercedest. 

A sorrend egy ponton változott péntekről szombatra: az eredetileg a 16. helyet megszerző Alexander Albon a bokszutcából volt kénytelen rajtolni, miután a Williams megsértette a parc fermé-szabályokat. 

Ami a gumistratégiát illeti, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll döntött a lágy keverék mellett, míg a többi versenyző kivétel nélkül a közepes gumin indult.

Noha Hamiltonnak védekeznie kellett Antonellivel szemben közvetlen a rajt után, sikerült megtartania a vezetést, ráadásul az olasz már az első körben csatába bonyolódott a remekül startoló Norrisszal. A címvédőt a márkatársa, Piastri is követte, így az első kör végén a McLaren a harmadik-negyedik pozícióban haladt. Russell maradt az ötödik, Verstappen a hatodik, míg Leclerc a hetedik helyig szorult vissza. 

Ezzel ugyanakkor nem volt vége, az első néhány körben rengeteg pozíciócsere történt az élbolyban, és csak az 5-6. körre rendeződtek a sorok. Akkor Hamilton vezetett, aki mögött Antonelli lopta a távolságot. Harmadikként Norris haladt, majd Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri és Lawson sorakozott az első nyolc helyen. 

Noha az egy másodperc hátrányt eltüntető Antonelli eleinte nem találta a fogást a Ferrarin, a 8. körben sikerült átvennie a vezetést Hamiltontól, és azonnal elkezdett elhúzni az élen. Russell eközben Verstappennel küzdött a negyedik helyért, és a felek odavissza előzték egymást. A brit végül a 11. körben tudta ténylegesen maga mögé utasítani a Red Bull-ost, aki ráadásul rövidesen újabb helyet vesztett Leclerc-rel szemben. Noha a monacói egy ideig közeledett Russellre, újabb helycsere már nem történt az élmezőnyben. 

Antonelli 2.7 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Hamilton előtt, és az első győzelmét aratta sprintversenyen. Harmadikként Norris látta meg a kockás zászlót, majd Russell és Leclerc zárta az első ötöst. A hatodik Verstappen lett, míg a pontszerzők sorát Piastri és Lawson zárta. Antonelli az újabb sikerével 43 pontra növelte az előnyét Russell előtt, akit négy ponttal követ Hamilton a harmadik helyen a pontversenyben. 

Folytatás 17 órakor az időmérővel. 

 

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Russell úgy érzi, a mostani sprintidőmérő tökéletesen összefoglalta az eddigi évét.

 

 

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

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