Nemzeti Sportrádió

Öt gól a felkészülési mérkőzésen, a Kecskemét legyőzte az MTK-t

K. Zs.K. Zs.
2026.07.04. 13:09
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Nyers Ádám szerezte a kék-fehérek első gólját (Fotó: MTK Budapest)
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MTK Kecskeméti TE felkészülés
A Kecskemét 3–2-re győzött az NB I-es rajtra hangoló MTK vendégeként a két labdarúgócsapat szombat délelőtti felkészülési mérkőzésén.

A 2x60 perces mérkőzésen az MTK kétszer is megszerezte a vezetést, de a KTE nemcsak egyenlíteni tudott, hanem a 118. percben Merényi Ádám révén győztes gólt is megszerezte.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MTK BUDAPEST–KECSKEMÉTI TE (NB II) 2–3 (1–1)
Sándor Károly Labdarúgó Akadémia
MTK Budapest. 1. félidő: Fadgyas (Demjén, 45.) – Varju, Armalas, Beriasvili, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – László, Plsek, Kerezsi – Nyers. 2. félidő: Demjén (Balázs, 90.) – Hinora, Horváth D., Belényesi, Mikolay – Horváth A., Jádi – Csucsánszky, Zubor, Átrok – Klausz. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Nyers (50.), Horváth A. (75.), ill. Bányai (60.), Bolgár (88.), Merényi (118.)
Forrás: mtkbudapest.hu

AZ MTK BUDAPEST NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Szlovénia, július 6–11.
Felkészülési mérkőzések:
Június 26. (péntek): MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II) 4–2 (Jurek 4)
Július 1. (szerda): MTK Budapest–Vasas 3–1 (Jádi, Zeljkovic – 11-esből, Nyers)
Július 4. (szombat): MTK Budapest–KTE (NB II) 2–3 (Nyers, Horváth A.)
Szlovénia
Július 8. (szerda): Celje (szlovén)MTK Budapest
Július 11. (szombat): MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán)
Július 11. (szombat): Koper (szlovén)MTK Budapest
Itthon 
Július 18. (szombat), 15.30: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)
Július 18. (szombat), 18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)

 

MTK Kecskeméti TE felkészülés
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