Öt gól a felkészülési mérkőzésen, a Kecskemét legyőzte az MTK-t

A 2x60 perces mérkőzésen az MTK kétszer is megszerezte a vezetést, de a KTE nemcsak egyenlíteni tudott, hanem a 118. percben Merényi Ádám révén győztes gólt is megszerezte.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MTK BUDAPEST–KECSKEMÉTI TE (NB II) 2–3 (1–1)

Sándor Károly Labdarúgó Akadémia

MTK Budapest. 1. félidő: Fadgyas (Demjén, 45.) – Varju, Armalas, Beriasvili, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – László, Plsek, Kerezsi – Nyers. 2. félidő: Demjén (Balázs, 90.) – Hinora, Horváth D., Belényesi, Mikolay – Horváth A., Jádi – Csucsánszky, Zubor, Átrok – Klausz. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Nyers (50.), Horváth A. (75.), ill. Bányai (60.), Bolgár (88.), Merényi (118.)

Forrás: mtkbudapest.hu

AZ MTK BUDAPEST NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Szlovénia, július 6–11.

Felkészülési mérkőzések:

Június 26. (péntek): MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II) 4–2 (Jurek 4)

Július 1. (szerda): MTK Budapest–Vasas 3–1 (Jádi, Zeljkovic – 11-esből, Nyers)

Július 4. (szombat): MTK Budapest–KTE (NB II) 2–3 (Nyers, Horváth A.)

Szlovénia

Július 8. (szerda): Celje (szlovén)–MTK Budapest

Július 11. (szombat): MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán)

Július 11. (szombat): Koper (szlovén)–MTK Budapest

Itthon

Július 18. (szombat), 15.30: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)

Július 18. (szombat), 18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)