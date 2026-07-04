Öt gól a felkészülési mérkőzésen, a Kecskemét legyőzte az MTK-t
A 2x60 perces mérkőzésen az MTK kétszer is megszerezte a vezetést, de a KTE nemcsak egyenlíteni tudott, hanem a 118. percben Merényi Ádám révén győztes gólt is megszerezte.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MTK BUDAPEST–KECSKEMÉTI TE (NB II) 2–3 (1–1)
Sándor Károly Labdarúgó Akadémia
MTK Budapest. 1. félidő: Fadgyas (Demjén, 45.) – Varju, Armalas, Beriasvili, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – László, Plsek, Kerezsi – Nyers. 2. félidő: Demjén (Balázs, 90.) – Hinora, Horváth D., Belényesi, Mikolay – Horváth A., Jádi – Csucsánszky, Zubor, Átrok – Klausz. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Nyers (50.), Horváth A. (75.), ill. Bányai (60.), Bolgár (88.), Merényi (118.)
Forrás: mtkbudapest.hu
AZ MTK BUDAPEST NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Szlovénia, július 6–11.
Felkészülési mérkőzések:
Június 26. (péntek): MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II) 4–2 (Jurek 4)
Július 1. (szerda): MTK Budapest–Vasas 3–1 (Jádi, Zeljkovic – 11-esből, Nyers)
Július 4. (szombat): MTK Budapest–KTE (NB II) 2–3 (Nyers, Horváth A.)
Szlovénia
Július 8. (szerda): Celje (szlovén)–MTK Budapest
Július 11. (szombat): MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán)
Július 11. (szombat): Koper (szlovén)–MTK Budapest
Itthon
Július 18. (szombat), 15.30: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)
Július 18. (szombat), 18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)