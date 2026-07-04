Laros Duarte 1966 óta az első, aki a magyar NB I-ből pályára lépett egyenes kieséses vb-meccsen

Laros Duarte kezdett az afrikai válogatottban, és a 67. percbeli lecseréléséig volt a pályán. A kapuba nem talált be, így továbbra is Bene Ferenc az eddigi utolsó NB I-es gólszerző egyenes kieséses vb-meccsen: a hatvan évvel ezelőtti angliai világbajnokságon a magyar válogatott a csoportból továbbjutva egy mérkőzést játszott a kieséses szakaszban, a Szovjetunió elleni, 2–1-re elveszített negyeddöntőben az újpesti legenda lőtte a mieink gólját. Válogatottunk azóta három világbajnokságon járt (1978, 1982, 1986), de a csoportjából nem jutott tovább.

Az M4 Sport minapi gyűjtésében emlékeztet, hogy NB I-es játékosok később is szerepeltek vb-n, de a továbbjutást csak Emeka Ezeugo tudta kiharcolni Nigéria színeiben még 1994-ben – igaz, a Honvéd „Emmy” becenéven is ismert légiósa a kieséses szakaszban nem játszott.

Mint ismert, az NB I-ből Lenny Joseph (FTC, Haiti) és Nadir Benbuali (ETO FC, Algéria) is pályára lépett az idei világbajnokságon, s bár utóbbi válogatottja – részben az ő, Jordánia elleni góljának köszönhetően – továbbjutott a csoportjából, a győri támadó a Svájc elleni mérkőzésen (0–2) már nem lépett pályára.

Ami az 1966 után rendezett világbajnokságok kieséses szakaszait illeti, és a gólszerzőkre összpontosítunk, találunk olyanokat, akik később dolgoztak a magyar futballban. A 2003 és 2005 között szövetségi kapitány Lothar Matthäus három vb (1986, 1990, 1994) kieséses szakaszában is a kapuba talált, de lőtt gólt ki-ki meccsen a Pécsen és a Puskás Akadémiánál edzősködő horvát Robert Jarni (1998), az ír Robbie Keane (2002), míg a hozzá hasonlóan ugyancsak későbbi Fradi-tréner Szerhij Rebrov Ukrajna Svájc ellen megnyert tizenegyespárbajában lőtt a kapuba 2006-ban.

S végül egy olyan név, amelynek tulajdonosa játszott is az NB I-ben: a 2016-ban rövid ideig Debrecenben futballozó szlovák Róbert Vittek a hollandok elleni, 2–1-re elvesztett 2010-es nyolcaddöntő hajrájában vágott be egy tizenegyest.