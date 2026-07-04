Dél-Korea: elmenekült hazájából a volt szövetségi kapitány

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Hong Mjung Bo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya a csoportkörös kiesés után lemondott, majd két nappal a hazatérése után az Egyesült Államokba menekült az őt ért halálos fenyegetések miatt. A válogatottat rendkívül ellenségesen fogadták Dél-Koreában, Hongot pedig különösen vehemensen támadták: gyalázó plakátok jelentek meg róla az utcákon, egyes üzletekbe nem engedték be, és már a repülőtéren nagyon sokan ordítoztak vele. A sajtó előtt megviselten tagadta, hogy belső konfliktusok vagy fegyelmi ügyek okozták volna a kudarcot, de utalt rá, hogy egyszer elmondja a teljes történetet. A válogatott a csehek legyőzése után Mexikótól és Dél-Afrikától is kikapott, a kiesést pedig parlamenti vizsgálat követte. Miközben otthon bűnbakként kezelik Hongot, Japánban – korábbi klubjai miatt – szimpátiahullám indult el mellette, közéleti szereplők túlzónak nevezték a koreai reakciókat és támogatásukról biztosították.