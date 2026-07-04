Szongoth Domán úgy érzi, öt nap alatt is rengeteget tanult Buffalóban

„Most érkeztem haza. Kimerítő egy hét van mögöttem, de rengeteget tanultam kint – mondta az MTI-nek a 18 éves, 34-szeres válogatott Szongoth Domán, aki a negyedik magyar draftolt hokis. – Ahogy kiválasztottak múlt szombaton, vasárnap reggel már repülőre ültem, és helyi idő szerint este már hivatalos program volt. Hétfő reggel hatkor kezdtünk kemény fizikai felmérőkkel. A jeges edzéseken főleg harcos, játékos feladatok voltak, nem feltétlenül az ügyességet fejlesztették. Sok előadást hallgattunk meg a pályán kívüli dolgokról is, például a táplálkozásról vagy a helyes alvásról, pihenésről.”

Szongoth, aki eddig a finn KooKoo juniorcsapatának erőssége volt, a közeljövőről annyit mondott, hogy most a pihenésé a főszerep, majd hamarosan a Buffalo iránymutatásai szerint megkezdi a felkészülést szárazon és jégen is.

A következő szezonban nagy valószínűséggel az ontariói Sault Ste. Marie város klubjában, a Soo Greyhoundsban játszik majd, amely a kanadai kiemelt juniorbajnokságban érdekelt.

„A finn felnőttligát átalakítják, az eddiginél több csapat esik majd ki, így a kisebb költségvetésű klubok, mint például a KooKoo nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy fiatalokat vessen be. Ezt figyelembe véve a fejlődésem szempontjából a kanadai juniorliga lenne a legjobb” – tekintett előre a csatár, akinek játékjogát a Sabres az ötödik fordulóban, összesítésben a 156. helyen draftolta.

Előtte 1999-ben Gröschl Tamás a kilencedik kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Levente a negyedik kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János a második kör 32. helyén a Dallas Stars által kelt el, végül egyikük sem lépett jégre a ligában.

A 2025–26-os idényben a még ifjúsági korú Szongoth a KooKoo juniorjainál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett, míg a saját korosztályában 3 alapszakasz- és 7 rájátszásmérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot (6, 6) termelt. A felnőtt magyar válogatottban a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon.

Az elmúlt két idényben rendre szerepelt a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat vb-jén. Legutóbb az U18-asokkal öt mérkőzésen 6 (5, 1), az U20-asokkal öt mérkőzésen 7 (3, 4) pontot gyűjtött, és 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál (6, 6) jár.

(MTI)